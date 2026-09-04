ABD'li Witkoff ve Kushner, 5-6 Eylül'de önce Moskova'ya ardından Kiev'e gidecek
TASS, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in 5-6 Eylül'de önce Moskova'yı, ardından Kiev'i ziyaret edeceğini duyurdu. İlk durak Moskova olacak; ziyaretin Ukrayna savaşına ilişkin müzakereler kapsamında yapıldığı belirtildi.
Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in 5-6 Eylül tarihlerinde önce Moskova'ya, ardından Kiev'e ziyaret gerçekleştirecek.
Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in 5-6 Eylül tarihlerinde önce Rusya'nın başkenti Moskova'yı, ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini aktardı. Witkoff ve Kushner'in ilk durağının Moskova olacağı belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › ABD'li Witkoff ve Kushner, 5-6 Eylül'de önce Moskova'ya ardından Kiev'e gidecek - Son Dakika
Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Sizin düşünceleriniz neler ?