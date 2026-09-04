ABD\'li Witkoff ve Kushner, 5-6 Eylül\'de önce Moskova\'ya ardından Kiev\'e gidecek

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in 5-6 Eylül tarihlerinde önce Moskova'ya, ardından Kiev'e ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in 5-6 Eylül tarihlerinde önce Rusya'nın başkenti Moskova'yı, ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini aktardı. Witkoff ve Kushner'in ilk durağının Moskova olacağı belirtildi.