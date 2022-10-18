ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerginlik devam ederken, başta ABD ve Avrupa ülkelerinin Ege hakkındaki açıklamaları da yakından takip ediliyor. Son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Flake'in açıklaması paylaşıldı.

"ABD'NİN EGE'DEKİ POZİSYONUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"

ABD'nin Ege'de pozisyon değiştirdiği iddialarına yanıt veren Flake, "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"ORTAK ÇABAMIZ UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI SONLANDIRMAK"

Flake ayrıca şu anda ortak çabalarının, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklandığını aktardı.

"EGE'DE BAŞLICA HEDEF İSTİKRARIN SAĞLANMASI"

Flake, Türkiye'nin özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak, Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır. ABD Ege'deki ortakları arasında taraf tutmuyor"

BAHÇELİ'DEN YANIT GELDİ

TBMM Grup Toplantısının çıkışında, basın mensuplarının sorusu üzerine, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in Ege'yle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Türkiye'de aptal yok, zeka var" ifadelerini kullandı.