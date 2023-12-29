 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Maine eyaletinde de seçimlerden men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Maine eyaletinde de seçimlerden men edildi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Colorado eyaletinin ardından Maine eyaletinde de seçimlerden men edildi. Maine eyaleti yetkilileri, Trump'ın 2021'deki Kongre baskınındaki rolünü gerekçe göstererek, ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar verdi. Trump'ın kampanya sözcüsü ise kararı Biden'ı destekleyen bir Demokrat'ın müdahalesi olarak nitelendirdi ve yasal itirazda bulunacaklarını belirtti.

29.12.2023 - 10:34,
Abone Ol

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Colorado eyaletinin ardından Maine eyaletinde de seçimlerden men edildi.

ABD'de Colorado eyaletinin ardından Maine eyaleti de eski Başkan Donald Trump'ın gelecek yıl yapılacak ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar verdi. ABD'nin seçimlerden men edildiği ikinci eyalet olan Maine eyaleti yetkilileri de karara Trump'ın 2021'deki Kongre baskınındaki rolünü gerekçe gösterdi. Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows 34 sayfalık kararda, Trump'ın Kongre baskınına yol açan eylemleri nedeniyle seçimde yer almasının uygun olmadığını belirterek, "ABD Anayasası, hükümetimizin temellerine yönelik bir saldırıyı görmezden gelmez" ifadesine yer verdi.

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, Bellows'u "Biden'ı destekleyen aşırı partizan bir Demokrat" olarak nitelendirerek, seçimlere müdahale etmekle suçladı. Cheung, "acımasız kararın" yürürlüğe girmesini engellemek için yüksek mahkemeye hızlı bir şekilde yasal itirazda bulunacaklarını söyledi. Trump ve ekibinin mahkemeye başvurusu sonuçlanana kadar ise söz konusu karar yürürlüğe giremeyecek.

Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararı

Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık'ta Trump'ın 2021'de gerçekleşen Kongre baskınındaki rolü nedeniyle anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, Trump karar itiraz ederek ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvuracağını belirtmişti.

Michigan Yüksek Mahkemesi ise Çarşamba günü Trump'ın eyalette 27 Şubat'taki Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinden men edilmesine yönelik başvurusunu reddetmişti.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. - WASHINGTON

ABD\'nin eski başkanı Donald Trump, Maine eyaletinde de seçimlerden men edildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Colorado, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Maine eyaletinde de seçimlerden men edildi - Son Dakika


11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:06
Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Son Dakika
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33 Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:53:05. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Maine eyaletinde de seçimlerden men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement