ABD'nin İran Saldırısı: Sadece Bir Tesis İmha Edildi - Son Dakika
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Politika

ABD'nin İran Saldırısı: Sadece Bir Tesis İmha Edildi

17.07.2025 16:21
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NBC News, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırılarında sadece bir tesisin yok edildiğini bildirdi.

ABD'li haber kanalı NBC News, ABD'nin geçtiğimiz İran'a düzenlediği saldırılarda ülkedeki 3 nükleer zenginleştirme tesisinden yalnızca birinin imha edildiğini öne sürdü. Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a haftalarca sürecek saldırı planını reddettiği belirtildi.

ABD'li NBC News kanalı, konuyla ilgili 5 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere gerçekleştirdiği saldırılarının yol açtığı yıkıma ilişkin son değerlendirmeye yer verdi. Haberde, ABD'nin geçtiğimiz ay İran'a düzenlediği saldırıda ülkedeki 3 nükleer zenginleştirme tesisinden sadece birinin yok edildiği ve tesisteki çalışmaların önemli ölçüde aksadığı ifade edildi. Söz konusu yetkililere göre diğer 2 nükleer tesisteki hasarın büyük olmadığı ve iki tesisteki durumun İran'ın isterse nükleer zenginleştirmeyi önümüzdeki birkaç ay içinde yeniden başlatabileceği bir noktada olduğu belirtildi. Nükleer tesislere yönelik son değerlendirmenin, bazı ABD'li milletvekillerine, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine ve müttefik ülkelere bildirildiği aktarıldı.

"Trump, İran'a geniş kapsamlı saldırı planını reddetti"

Haberde ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'a saldırı için çok daha kapsamlı bir plan geliştirdiği öne sürüldü. Planın, tek bir gece yerine birkaç hafta sürecek bir operasyonla 3 noktanın daha vurulmasını içerdiği iddia edildi. Planın ABD Başkanı Donald Trump'a sunulduğu, ancak planın ABD'nin yurt dışındaki çatışmalardan uzaklaştırılması yönündeki dış politikasıyla çelişmesi ve her iki tarafta da çok sayıda kayıp yaşanabilme ihtimali nedeniyle reddedildiği belirtildi. Yetkililerden biri, "Seçeneklerimizi sonuna kadar kullanmaya istekliydik, ancak Başkan istemedi" ifadelerini kullandı. Yetkililer, İran'ın Trump yönetimiyle nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden başlatmayı kabul etmemesi veya söz konusu tesisleri yeniden inşa etmeye çalıştığına dair işaretler olması durumunda daha az hasar gören iki tesise yeni saldırılar yapılması konusunda hem ABD hem de İsrail hükümetleri arasında tartışmalar yaşandığını söyledi.

ABD'nin İran'a saldırıları

ABD ordusu, geçtiğimiz ay İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer zenginleştirme tesislerine saldırı gerçekleştirmişti. ABD'li yetkililer, uzun zamandır İran'ın nükleer hedeflerinin kritik bir bileşeni olarak görülen Fordow tesisine yönelik saldırının, İran'ın bu tesisteki zenginleştirme kapasitesini 2 yıla kadar geriye götürmede başarılı olduğuna inanıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Nbc, Son Dakika

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