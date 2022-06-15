ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor

15.06.2022 21:36
ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor

ABD basının Başkan Joe Biden yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyuracağı ifade edildi.

ABD basının Başkan Joe Biden yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyuracağı ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD, Ukrayna'ya silah yardımını sürdürüyor. ABD basının Başkan Joe Biden yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyuracağı ifade edildi. Silah yardımının, kıyı savunma sistemleri, topçu roketleri ve obüs mermisi gibi çeşitli mühimmatları içermesi bekleniyor. Paket ayrıca, mevcut ABD stoklarından hızlı bir şekilde sevk edilebilecek silah ve malzemelerinin yanı sıra Ukrayna için uzun vadeli tedarik için yeni sözleşmeler içereceği tahmin ediliyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD ve Ukrayna'nın "Ukrayna'nın yeni yetenekler, özellikle de uzun menzilli ateş, zırh ve kıyı savunması ihtiyacını karşılamak için adım adım çalıştığını" ifade etmişti.

Beyaz Saray tarafından henüz söz konusu silah yardımı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı Nestle, bebek maması krizi yaşayan ABD'ye 548 bin kutu mama ulaştıracak Nestle, bebek maması krizi yaşayan ABD'ye 548 bin kutu mama ulaştıracak
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:01:28. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement