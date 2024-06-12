ABD, Rusya ile iş yapan 300'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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Politika

ABD, Rusya ile iş yapan 300'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı

ABD, İtalya'da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi öncesinde Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme kararı aldı. ABD, Rusya ile iş yapan 300'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Yaptırımlar, Rus finans altyapısını da hedef aldı ve Moskova Borsası da yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldı. Yaptırımların amacı, Rusya'ya teknolojik ürün temin eden şirketleri caydırmaktır.

12.06.2024 22:24
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ABD, Rusya ile iş yapan 300'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. Moskova Borsası da yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında bulunuyor.

ABD, İtalya'da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi öncesinde Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme kararı aldı. ABD, Rusya ile iş yapan 300'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımlara ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bugünkü adımlar, Rusya'nın savaş gayretini sürdürmesine ve yaptırımlardan kaçınmasına imkan sağlayan ürün ve hizmetleri temin eden 300'den fazla kişi ve kuruluşu hedef almaktadır" denildi.

Rusya'ya para giriş çıkışına darbe indirme amacı taşıyan yaptırımlar, Rus finans altyapısını da hedef aldı. Yaptırımların hedefi olan kuruluşlar arasında Moskova Borsası da yer aldı. Yaptırım paketine aynı zamanda Rusya'nın enerji sektörünün gelişimi ve gelecekteki nakit kaynaklarını da engelleme amacıyla Kuzey Kutbu'ndaki sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde yer alan kuruluşlar da dahil edildi.

ABD basını, en önemli gündemi Ukrayna'ya desteğin artırılması ve "Rus savaş makinesinin gücünün törpülenmesi" olacak G7 Zirvesi öncesinde açıklanan yeni yaptırımlarla Rusya'ya teknolojik ürün temin eden şirketlerin caydırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Çin ve Hong Kong merkezli şirketlerde yaptırım listesinde

Yaptırım paketinde Rusya'ya milyonlarca dolarlık malzeme gönderen Çin ve Hong Kong merkezli 7 şirket yer aldı. Bu şirketler, Rusya'ya silah sistemlerinde kullanılabilecek ürünlerin de yer aldığı malzemeler göndermekle suçlandı. Yaptırımlarla Rusya'ya bilgisayar çipleri sağlayan Çin şirketleri de hedef alındı. Bu çerçevede Rusya'ya elektronik entegre devreler, metal işleme makineleri, yarı iletken cihazlar, transformatörler ve benzeri ürünler sağlayan Çinli şirketlere ve yöneticilerine yaptırım uygulandı.

Türkiye'den ise Rusya'daki müşterilerine milyonlarca dolar değerinde takım tezgahları, metal işleme aletleri, elektronik entegre devreler ve kaynak ekipmanları gibi ekipmanlar sağlayan şirketler yaptırımlarla hedef alındı.

"Rus savaş ekonomisiyle iş yapan finansal kuruluşlar için riskleri artırıyoruz"

ABD Hazine Bakan Janet Yellen yaptırımlara ilişkin açıklamasında, "Bugünkü adımlar, uluslararası malzeme ve ekipmana erişimleri için geriye kalan yolları da vuruyor. Buna bağımlı durumda oldukları üçüncü ülkeler üzerinden yapılan kritik tedarikler de dahil" dedi.

Yellen, "Rus savaş ekonomisiyle iş yapan finansal kuruluşlar için riskleri artırıyoruz. Kaçış yollarını ortadan kaldırıyor, Rusya'nın yabancı teknoloji, ekipman, yazılım ve bilişim hizmetlerine erişimden faydalanma kabiliyetini azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan misilleme

Rusya'nın finansal altyapısını ve Rusya'ya destek olan uluslararası kişi ve kurumları hedef alan yaptırımların duyurulmasından kısa süre sonra Rusya'dan misilleme geldi. Moskova Borsası, dolar ve euro cinsinden işlemleri sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Moskova Borsası, bu çerçevede 13 Haziran tarihinden sonra dolar ve euro bazlı işlemlerin durdurulacağını açıkladı.

Öte yandan ABD'nin Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana yaptırım uyguladığı Rus kişi ve kuruluşların sayısı 4 bini aştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Moskova, İtalya, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Rusya ile iş yapan 300'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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