İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bugün Gazze'de sivil kayıpların sayısı çok yüksek ve insani yardım miktarı çok düşük" dedi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya geldi. Austin, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Filistinli sivilleri korumanın ahlaki ve stratejik bir zorunluluk olduğunu belirterek, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani krizin giderek kötüleştiğine dikkat çekti. Austin, "Bugün Gazze'de sivil kayıpların sayısı çok yüksek ve insani yardım miktarı çok düşük. Gazze'de insani bir felaket yaşanıyor ve durum daha da kötüye gidiyor" dedi.
Gallant ile Gazze'deki insani krizin nasıl hafifletilebileceğini görüşeceklerini ifade eden Austin, ayrıca Gallnt ile İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata dair alternatifleri de ele alacaklarını belirtti. Austin, İsrail ile ABD arasındaki güvenlik bağının "sarsılmaz" olduğunu aktararak, "ABD, İsrail'in en yakın dostudur ve bu değişmeyecektir" dedi.
Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi kararının ardından İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etmişti
ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından dün iptal edilmişti. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD Savunma Bakanı: Gazze'de insani kriz kötüleşiyor - Son Dakika
Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir hafta içinde yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyet işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin vesayet yapılarıyla mücadele ederek milli iradeyi hakim hale getirdiğini ve önemli reformlara imza attığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Yılmaz, terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye istikamet verme çabası olduğunu belirterek, terörle kararlılıkla mücadele edeceklerini ve huzur ortamını bozmayacaklarını vurguladı. Ayrıca Yılmaz, Muş'a yapılan hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Giresun Valiliği, son birkaç gün içinde farklı yerlerde sahipsiz hayvanlar ile ilgili gündeme gelen görüntü ve iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığını, sürecin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi. Valilik, halk sağlığı ve can güvenliği ile sahipsiz hayvanların korunması amacıyla yapılan çalışmaların mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yaptığı konuşmada, Çamlıhemşin yolunun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve çalışmalara başladıklarını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda yapılan çalışmaları inceledi ve Rize'de birçok ulaşım projesinin hayata geçirildiğini ifade etti. Tunca yolunun önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Çamlıhemşin'in daha güzel bir marka şehir olacağını söyledi. Ayrıca, Çamlıhemşin yolunda kanalizasyon hattının da geçirilmesi için çalışmaların yapıldığını belirtti.
İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Malatyalı iş insanı Mustafa Başdemir için Eyüpsultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye birçok önemli isim katıldı ve Başdemir, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
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