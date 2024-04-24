ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık güvenlik yardımını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık güvenlik yardımını onayladı

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolar değerinde güvenlik yardımını içeren 4 yasa tasarısını onayladı. ABD Başkanı Joe Biden, onaylanan yasa paketinin dünyayı daha güvenli hale getireceğini söyledi. Tasarılar arasında Ukrayna'ya silah ve teçhizat gönderimi, İsrail'e saldırılara karşı destek ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik sağlanması gibi konular yer alıyor.

24.04.2024 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolar değerinde güvenlik yardımını da içeren 4 yasa tasarısını onayladı. ABD Başkanı Joe Biden, onaylanan yasa paketinin dünyayı daha güvenli hale getireceğini söyledi.

ABD Senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolar değerinde güvenlik yardımını da içeren ve geçtiğimiz Cumartesi günü ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 4 yasa tasarısını oylamaya sunmak üzere toplandı. Demokratların Senato Lideri Chuck Schumer oylama öncesinde yaptığı konuşmada Senatoya 4 yasa tasarısından oluşan paketi onaylama çağrısı yaparak, "Birkaç gün önce Temsilciler Meclisi Ukrayna, İsrail, Hint Pasifik bölgesine destek ve daha fazla insani yardım için gerekli ulusal güvenlik fonlarının kullanımını onayladı. Bugün harekete geçme sırası Senato'da" dedi. Cumhuriyetçi Senato Lideri Mitch McConnell ise, oylamayı "geçilmesi gereken bir sınav" olarak niteleyerek, "Doğru olduğunu bildiğim bir şey var. Amerikan refahı ve güvenliği onlarca yıllık Amerikan liderliğinin ürünüdür. Küresel çıkarlarımız küresel sorumlulukları da beraberinde getirir. Sağlıklı ittifaklar bu sorumlulukların yükünü hafifletir" şeklinde konuştu.

Çoğunluk desteğiyle kabul edildi

Daha sonra ABD Senatosunda yapılan oylamada, Ukrayna'ya 61 milyar dolar, İsrail'e 26 milyar dolar ve Hint-Pasifik politikası kapsamında Tayvan'a 8 milyar dolarlık yardım sağlanmasını öngören 3 tasarı ile sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasını, el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferine yönelik tedbirleri ve İran'a yönelik yeni yaptırımları içeren 1 tasarı 18'e karşı 79 oyla kabul edildi.

Biden: "Bu tasarı dünyayı daha güvenli hale getirecek"

ABD Başkanı Joe Biden, oylama sonucunun kesinleşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Senatodaki iki partili çoğunluğun bu kritik dönüm noktasında tarihin çağrısına cevap verdiğini söyledi. "Kongre, ulusal güvenliğimizi güçlendirecek ve dünyaya Amerikan liderliğinin gücü hakkında bir mesaj gönderecek yasayı kabul etti" diyen Biden, onaylanan yasa tasarısı paketini yarın imzalayacağını ifade etti. "Böylece bu hafta Ukrayna'ya silah ve teçhizat göndermeye başlayabileceğiz" diyen Biden, " Rusya'nın amansız bombardımanıyla karşı karşıya olan Ukrayna için; İran'ın eşi benzeri görülmemiş saldırılarına maruz kalan İsrail için; Gazze, Sudan ve Haiti de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çatışmalardan ve doğal afetlerden etkilenenler ve mülteciler için; ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrar arayan ortaklarımız için acil bir ihtiyaç söz konusu" ifadelerini kullandı. Biden, bu "kritik" tasarının ABD'yi ve dünyayı daha güvenli hale getireceğini ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Joe Biden, Ukrayna, Tayvan, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık güvenlik yardımını onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:26 Evden kaçan pitbull dehşet saçtı Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı Evden kaçan pitbull dehşet saçtı! Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı
02:20 İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı Sefer gecikmeli gerçekleşti İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı! Sefer gecikmeli gerçekleşti
23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 08:08:45. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık güvenlik yardımını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement