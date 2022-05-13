ABD, Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptırım kararını kısmen kaldırdı - Son Dakika

ABD, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin kontrolündeki bölgelere yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı. Nuland, bu adımın bölgede IŞİD'in ekonomik istikrar yoluyla yenilgiye uğratılmasına hizmet edeceğini söyledi.

PETROL VE YAKIT SATIN ALINMASININ ÖNÜ AÇILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, bu açıklamanın ardından ABD Hazine Bakanlığı, tarım, inşaat ve finans sektörleri dahil 12 alanda Suriye'nin kuzeyine yönelik ticari faaliyetleri onayladı. Öte yandan Beşar Esad hükümetiyle ve ABD'nin yaptırım listesindeki kesimlerle faaliyetlere izin verilmediği vurgulandı. Son kararla bölgeden petrol ve yakıt satın alınmasının da önü açıldı.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ MERAK KONUSU OLDU

Reuters haber ajansı, son kararın ABD'nin Suriye'de IŞİD'i ortadan kaldırma stratejisinin bir parçası olduğunu aktardı. ABD'li yetkililer de bu adımın IŞİD'in aktif olduğu bölgelerde ekonomik olanaklar yaratarak halka destek olma amacı taşıdığını belirtti. Üst düzey bir ABD'li yetkili, "Özel sektör yatırımı IŞİD'in yeniden canlanmasını engelleyecektir" dedi.

YPG'ye askeri destek veren ABD'nin bu hamlesinin Türkiye'nin tepkisini çekmesi bekleniyor. ABD'li yetkililer ise, Washington'ın bu kararla ilgili olarak Türkiye ve diğer müttefikleriyle görüştüğünü aktardı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Rojava ve Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede asker bırakacaklarını açıklamış, "Petrolü güven altına aldık. O nedenle az sayıda ABD askeri petrolün olduğu bölgelerde kalacak ve biz de petrolü koruyacağız. Petrolle ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" demişti.