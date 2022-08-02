ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da

02.08.2022 18:34
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'ye indi.

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'ye indi. Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD yetkili oldu.

ABD-Çin arasındaki gerilime neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkentinde bulunan Songshan Havalanına yerel saatle 22: 43'te indi. Pelosi'yi Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei'de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşıladı. Pelosi'nin yarın Tayvan Lideri Tsai Yingwen ile görüşmesi bekleniyor.

Pelosi yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin ABD'nin Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırdığını ifade ederek, "Tayvan liderliğiyle görüşmelerimiz, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit etmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı geliştirmeye odaklanacak" dedi. Açıklamada, "Dünya otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya olduğundan, ABD'nin 23 milyon Tayvanlı ile dayanışması bugün her zamankinden daha önemli" ifadeleri kullanıldı.

Çin'in Pelosi ziyareti öncesinde yaptığı vururuz tehditlerine rağmen başlayan gezi sonrasında Çin tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD'den 25 yıl sonra Tayvan'a üst düzey ziyaret

Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu. - TAİPEİ

YORUMLAR
500
Kremlin: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir Kremlin: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gelmesi bekleniyor Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gelmesi bekleniyor
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nancy Pelosi, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:56 ABD heyetinin Tayvan'a gelmesinden sonra Çin karşı hamlede bulundu: Savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti
17:51 ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi!
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:22 Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:58 Yaşlı kadın kaldırımda gördüğü çiçeği önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı! Olay anı kameralara yansıdı
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 18:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement