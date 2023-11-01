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ABD Temsilcisi Ocasio-Cortez'den İsrail lobisine zehir zemberek sözler: Artık zamanı geldi - Son Dakika

ABD Temsilcisi Ocasio-Cortez'den İsrail lobisine zehir zemberek sözler: Artık zamanı geldi

Son Güncelleme: 01.11.2023 21:46

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini sert bir dille eleştirdi. Cortez, ''Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi.'' dedi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirerek, "AIPAC'ın (Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi) siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi." ifadelerini kullanarak, "ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt." dedi.

İSRAİL LOBİSİNE AĞIR ELEŞTİRİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirdi. Ocasio-Cortez, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'ni (AIPAC) hedef alarak, "AIPAC'ın siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi. ABD seçimlerini devirmeye çalışan adayları aktif olarak destekliyorlar ve insan haklarını savunan Kongre üyelerine karşı karalama kampanyaları yürütüyorlar. Yeter!" dedi.

"ONLAR ABD DEMOKRASİSİNİ İSTİKRARSIZLAŞTIRAN AŞIRILIKÇI BİR ÖRGÜT"

AIPAC'ın ABD demokrasisinin dostu olmadığını belirten Ocasio-Cortez, "Onlar aynı zamanda Kongre'deki en ırkçı ve bağnaz PAC'lardan (Siyasal Eylem Komitesi) biri ve orantısız bir şekilde siyahi üyeleri hedef alıyorlar. Onlar ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Temsilcisi Ocasio-Cortez'den İsrail lobisine zehir zemberek sözler: Artık zamanı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Temsilcisi Ocasio-Cortez'den İsrail lobisine zehir zemberek sözler: Artık zamanı geldi - Son Dakika
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