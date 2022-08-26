ABD'li Senatör Blackburn, Tayvan lideri Tsai ile görüştü - Son Dakika
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ABD'li Senatör Blackburn, Tayvan lideri Tsai ile görüştü

26.08.2022 10:01
ABD'li Senatör Blackburn, Tayvan lideri Tsai ile görüştü

ABD Ticaret ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nde görevli Senatör Marsha Blackburn, Tayvan lideri Tsai İng-wen ile gerçekleştirdiği görüşmede Çin'e karşı adaya destek mesajı verdi.

ABD Ticaret ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nde görevli Senatör Marsha Blackburn, Tayvan lideri Tsai İng-wen ile gerçekleştirdiği görüşmede Çin'e karşı adaya destek mesajı verdi.

ABD Ticaret ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nde görevli Senatör Marsha Blackburn, Çin'in Tayvan üzerindeki baskı ve tehditlerine rağmen geldiği Tayvan'da temaslarına başladı. Blackburn, 3 günlük ziyaretinin ilk gününde Tayvan lideri Tsai İng-wen ile bir araya geldi. Blackburn görüşmede, "Özgürlükçü ülkelerin, bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini korumak için destek ararken Tayvan'ı desteklemeleri gerçekten önemlidir" dedi. Tayvan-ABD arasındaki ortak değerlere vurgu yapan Blackburn, "bağımsız bir ulus olarak ilerlerken Tayvan'ı desteklemeye devam etmeyi dört gözle beklediğini" söyledi.

"Bu gelişmeler, otoriter ülkelerin dünya düzenini nasıl bozduğunu gösteriyor"

Tsai ise ABD'li siyasilerin son ziyaretlerinin "Tayvan'ın kendini savunma kararlılığını pekiştirdiğini" söyledi. Tsai, Çin'in ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretine tepki olarak başlattığı geniş çaplı askeri tatbikatlar ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ABD ve Tayvan gibi demokratik hükümetlere meydan okuduğuna işaret ederek, "Bu gelişmeler, otoriter ülkelerin dünya düzenini nasıl bozduğunu ve tehdit ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD'li senatörün ziyareti sırasında Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Wellington Koo ve Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile de görüşeceğini belirtti.

"Tayvan, Hint-Pasifik Bölgesi'ndeki en güçlü ortağımızdır"

Balckburn, Tayvan lideri Tsai ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada ise, "Tayvan, Hint-Pasifik Bölgesi'ndeki en güçlü ortağımızdır. Taipei'ye düzenli gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ABD'nin uzun süredir politikasıdır. Komünist Çin tarafından adaya sırtımı dönmem için zorbalığa uğramayacağım" dedi.

Çin-Tayvan krizi

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumlarken, Tayvan'a gerçekleştirilen üst düzey ziyaretleri "kendi işlerine müdahale" ve "Tayvan'ın egemenliğinin fiilen tanınması" olarak görüyor.

Pelosi, Asya turu çerçevesinde Pekin yönetiminin itirazlarına rağmen Ağustos ayın başında Tayvan'a gelmiş, adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. - TAİPEİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'li Senatör Blackburn, Tayvan lideri Tsai ile görüştü - Son Dakika

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