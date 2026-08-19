ABD, Türkiye-İsrail-Suriye Çatışmasını Önlemek İstiyor - Son Dakika
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ABD, Türkiye-İsrail-Suriye Çatışmasını Önlemek İstiyor

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Tom Barrack, ABD'nin Türkiye, İsrail ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurduğunu açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını açıklayarak, "Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir bölgede İdlib kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İngiltere merkezli Reuters haber ajansına telefonda açıklama yapan Barrack, ABD'nin Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını ifade etti.

Türkiye'nin İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar konusunda önceden bilgilendirilmediğine dikkat çeken Barrack, "Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi" dedi.

"Sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi"

Türkiye sınırının yaklaşık 70 kilometre doğusundaki hava üssüne yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarında Barrack, "Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi" ifadelerini kullandı. Barrack, İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırılarının doğru veya yanlış da olsa Türkiye'nin yakın gelecekte bu üsteki varlığını artırabileceği yönündeki bir algıyı yansıttığını da ifade etti. ABD'li Büyükelçi, "Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. Gelecekteki iletişim problemlerini önlemek amacıyla böyle bir mekanizma kurmak için aktif olarak çalışma halindeyiz. Şu anda önceliğimiz, gerilimi düşürmek ve ölçülü bir yaklaşım için alan açmak" dedi.

"Bu sabah yaşanan olay, söz konusu çabaların yoğunlaştırılması ve sürecin kapsamının genişletilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" diyen Barrack, ABD'nin taraflar arasında bilgi paylaşımı ve diyaloğu kolaylaştıracak bir mekanizma için arabuluculuk üstlendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamıştı

Suriye devlet televizyonu, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in bugün sabaha karşı Ebu Zuhur Hava Üssü'nün pistine ve depolama tesislerine sekiz hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "pervasızca" olarak nitelendirerek İsrail'in eylemlerini güçlü bir şekilde kınamıştı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan saldırıları konusunda uluslararası topluma kararlı bir tutum sergilenmesi ve hesap verilebilirlik çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Türkiye, Suriye, İsrail, Ankara, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Türkiye-İsrail-Suriye Çatışmasını Önlemek İstiyor - Son Dakika

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