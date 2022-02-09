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ABD: "Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılık vurgulandı" - Son Dakika

ABD: "Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılık vurgulandı"

09.02.2022 10:03
ABD: "Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılık vurgulandı"

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, Blinken'ın, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılığını vurguladığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı...

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, Blinken'ın, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılığını vurguladığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm girişimini takip edildiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna tehdidine karşı NATO'nun bir bütün olarak hareket etmesi ve koordinasyonun arttırılmasına ilişkin yolların ele alındığı bildirildi. Blinken'ın, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılığını vurguladığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm girişimini takip edildiği aktarıldı. Blinken ve Çavuşoğlu'nun, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve ABD'nin bu konudaki atacağı adımların ele alındığı kaydedildi.

Blinken'dan tweet

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini kaydederek, "ABD ve Türkiye, Rusya'nın gerilimi arttırması ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşı yakın koordinasyonu devam ediyor. Karşılıklı ve NATO noktasındaki ilişkileri derinleştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD: 'Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılık vurgulandı' - Son Dakika


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