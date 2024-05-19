ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Suudi Arabistan'da stratejik anlaşmayı görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Suudi Arabistan'da stratejik anlaşmayı görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan'a gelerek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. İki lider, geniş kapsamlı stratejik anlaşmanın son halini ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ele aldı. Sullivan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

19.05.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek, iki ülke arasında geniş kapsamlı stratejik anlaşmanın son halini ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını görüştü.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Suudi Arabistan'a geldi. Sullivan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Dhahran kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Selman ve Sullivan'ın görüşmede, "tamamlanması yakın olan iki ülke arasındaki stratejik anlaşma taslaklarının son halini gözden geçirdikleri" belirtildi. İkili görüşmede ayrıca, İsrail ile Filistinliler adına "iki devletli çözüme ulaşılması için inandırıcı bir yol" bulunması, Gazze'deki savaşın durdurulması ve insani yardım girişinin kolaylaştırılması konularının ele alındığı bildirdi.

Sullivan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından İsrail'i ziyaret etmesi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor. - RİYAD

Kaynak: İHA

Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Suudi Arabistan'da stratejik anlaşmayı görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
09:01 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
08:24 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye’ye döneceğim Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
08:20 Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:00 İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
07:28 Maduro, Türkiye’yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı
00:33 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
22:09 Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 10:37:29. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Suudi Arabistan'da stratejik anlaşmayı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement