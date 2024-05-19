ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Suudi Arabistan'da stratejik anlaşmayı görüştü

Politika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek, iki ülke arasında geniş kapsamlı stratejik anlaşmanın son halini ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını görüştü.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Suudi Arabistan'a geldi. Sullivan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Dhahran kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Selman ve Sullivan'ın görüşmede, "tamamlanması yakın olan iki ülke arasındaki stratejik anlaşma taslaklarının son halini gözden geçirdikleri" belirtildi. İkili görüşmede ayrıca, İsrail ile Filistinliler adına "iki devletli çözüme ulaşılması için inandırıcı bir yol" bulunması, Gazze'deki savaşın durdurulması ve insani yardım girişinin kolaylaştırılması konularının ele alındığı bildirdi.

Sullivan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından İsrail'i ziyaret etmesi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor. - RİYAD