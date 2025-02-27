ABD, USAID Hibelerinde Kesinti Yapıyor

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (USAID) dış yardımla ilgili yapılan hibelerde yüzde 92 oranında kesintiye gidileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, tasarruf politikasını uygulamaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (USAID) dış yardımla ilgili yapılan hibelerde yüzde 92 oranında kesintiye gideceğini ve dünya genelindeki toplam 60 milyar dolarlık yardımını keseceğini bildirdi.

Açıklamada, yetkililerin "onlarca yıllık kurumsal sapmalardan kaynaklanan önemli israfları temizledikleri" belirtildi. USAID ve Dışişleri Bakanlığı'nın dış yardım sağlama yöntemlerinde daha fazla değişiklik planlandığı belirtilirken, "vergi mükelleflerinin dolarlarını ABD çıkarlarını ilerletmek için akıllıca kullanmak gerektiği" ifade edildi.

"USAID projeleri para israfı"

Trump ve ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, USAID projelerinin "para israfı" olduğunu savunuyor. Göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana USAID ile ilgili usulsüzlükler olduğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, "Dolandırıcılığı, israfı, suistimali önlemeliyiz. USAID'ye bir bakın. Orada ne tür bir usulsüzlük var? Gitmemesi gereken yerlere giden yüz milyonlarca dolar paradan bahsediyoruz" açıklamasını yapmıştı. - WASHINGTON