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ABD ve Çin Hükümeti, Orta Doğu'da satranç oynuyor - Son Dakika

ABD ve Çin Hükümeti, Orta Doğu'da satranç oynuyor

25.12.2021 11:44
ABD ve Çin Hükümeti, Orta Doğu'da satranç oynuyor

Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Taliban ve Çin Hükümeti'nin Afganistan'da ortak hareket ettiğini belirterek ABD'nin Orta Doğu'daki hamlelerini anlattı.

Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Taliban ve Çin Hükümeti'nin Afganistan'da ortak hareket ettiğini belirterek ABD'nin Orta Doğu'daki hamlelerini anlattı.

"Dünya milletleri arasında dostluk yoktur" diyen Prof. Dr. Nedim Ünal, Çin Hükümeti'nin Afganistan'da Taliban ile ortak planlar yaptıklarını belirterek, "ABD'nin ise Orta Doğu'da karışıklık çıkartarak Suriye başta olmak üzere Mısır ve Libya'da rejimleri değiştirme stratejisi izlemiştir" dedi. Ünal Çin Hükümeti ve ABD'nin izlediği siyaseti değerlendirerek, "Türk'ün, Türk'ten başka dostu yoktur" dedi.

"Çin Hükümeti'nin politikalarını hiçbir ülkenin anlayabildiğini düşünmüyorum"

Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonucu Taliban'ın, müttefiki olan Çin Hükümeti ile ortak hareket ettiğini ifade ederek, "Çin, Afrika Kıtası'nı hem maddi olarak hem de insan gücü olarak istila ederek, kıtadaki bütün devletlerde elçilikler kuruyor ve o bölgelere nüfus kaydırıyor politikası izliyor. Buna ilave olarak, Afganistan'da hakim olan güç, Taliban'dan ziyade Çin Hükümeti'dir. Bütün dünyada bilenen; Amerikan'ın Afganistan'ı, Taliban'a teslim etmesidir fakat, durum tam olarak böyle değil. ABD, büyük paralar harcadığı halde mağlup olarak o coğrafyadan çekilmiştir. Bugün, ABD'nin terk ettiği Afganistan'da, Taliban'ın dünyadaki en büyük müttefiki olan Çin ile beraber hareket etmektedir. Taliban'ın, Afganistan yönetimini ele almasında ilk ziyaretçileri ve ilk görüşmeleri Çin ile olmuştur. Başta Türkiye olmak üzere tüm dünya, Afganistan'daki meseleleri akılcı bir şekilde takip etmelidir. Çünkü Çin Hükümeti'nin politikalarını hiçbir ülkenin anlayabildiğini düşünmüyorum" diye beyan etti.

"ABD zannetti ki, Orta Doğu'da kaosla huzur getirecek"

Dünya üzerinde hiçbir devletin kendi menfaatleri olmadıkça kıllarını bile kıpırdatmayacağını belirten Ünal, Amerika'nın Orta Doğu'da defalarca Türkiye ile yola çıkıp, yarıda bıraktığını ve Arap Yarımadası'na nizam getirdiğini sanarak birtakım kaoslar çıkardığını belirterek, "Dünya devletleri arasında, ebedi dostluklar yoktur. Gerek Birleşmiş Milletler gerekse bugün Avrupa Birliği, İnsan Hakları meselesinde birtakım kararlar alıyorlar. Fakat onların derdi, kendi menfaatleridir. Geçen gün ABD'nin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi için aldığı kararda da görüldüğü üzere, devletlerin arka planda mutlaka birtakım stratejileri vardır. Amerika; Suriye, Mısır ve Libya meselelerinde Türkiye ile yola çıkıp, menfaatleri doğrultusunda bizi yarıda bıraktığına tüm dünya şahitlik etmiştir. ABD, zannetti ki Orta Doğu'ya demokrasi getirecek ve diktatörlükler bitecek. İnsanların rahat yaşayabildiği, huzurlu bir ortam olacak. Fakat durum böyle mi görüyorsunuz. Amerika bugün hem Afganistan'dan çekilmiş hem de Suriye'yi PYD'ye bırakmıştır. Emperyalist devletler için her şeyden önemlisi kendi menfaatleridir" diye sözlerini sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Afganistan, Orta Doğu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD ve Çin Hükümeti, Orta Doğu'da satranç oynuyor - Son Dakika
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