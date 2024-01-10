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ABD ve İngiltere, İran destekli Husilere ait 18 İHA ve 3 füzeyi düşürdü - Son Dakika
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ABD ve İngiltere, İran destekli Husilere ait 18 İHA ve 3 füzeyi düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve İngiltere'ye bağlı güçlerin Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ait 18 İHA ve 3 füzeyi düşürdüğünü duyurdu. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıları devam ediyor. ABD ve İngiltere'nin dün Kızıldeniz'in güneyinde uluslararası nakliye yollarını hedef alan Husilere ait 18 İHA ile 2 gemisavar seyir füzesi ve bir gemisavar balistik füzeyi düşürerek etkisiz hale getirdiği belirtildi.

ABD ve İngiltere, İran destekli Husilere ait 18 İHA ve 3 füzeyi düşürdü
10.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:12
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve İngiltere'ye bağlı güçlerin Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ait 18 İHA ve 3 füzeyi düşürdüğünü duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin dün Kızıldeniz'in güneyinde uluslararası nakliye yollarını hedef alan Husilere ait 18 İHA ile 2 gemisavar seyir füzesi ve bir gemisavar balistik füzeyi düşürerek etkisiz hale getirdiği belirtildi. Husilerin saldırısında yaralanma ve maddi hasar yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'e 26 saldırı düzenlediği ifade edildi.

Husiler, Gazze'deki saldırılar sona erene kadar ülkelerine bakılmaksızın İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklamıştı. Husilerin saldırıları nedeniyle bölgedeki bazı nakliye yollarında operasyonlar askıya alınmıştı.

Aralık ayında Husilerin artan saldırılarına karşı Kızıldeniz'de ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu. - SANA

Kaynak: İHA
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