YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
ABD ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki askeri harekata alternatif çözümler arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki askeri harekata alternatif çözümler arıyor

Beyaz Saray, ABD'li ve İsrailli yetkililerin düzenledikleri çevrimiçi toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı muhtemel askeri harekata karşı alternatifleri ele aldığını açıkladı. ABD'nin toplantıda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik endişelerini dile getirdiği belirtildi.

01.04.2024 22:07  Güncelleme: 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, ABD'li ve İsrailli yetkililerin düzenledikleri çevrimiçi toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı muhtemel askeri harekata karşı alternatifleri ele aldığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 178 gündür devam ederken, ABD'li ve İsrailli yetkililer düzenledikleri çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Beyaz Saray, ABD'li ve İsrailli yetkililerin toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı muhtemel askeri harekata karşı alternatifleri ele aldığını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin toplantıda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik herhangi bir büyük kara operasyonuna ilişkin endişelerini dile getirdiğini ifade ederek, "Askeri bir operasyona devam edeceklerse bu konuşmayı yapmamız gerekiyor. Nasıl ilerleyeceklerini anlamalıyız" dedi.

Toplantıda ABD tarafına ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın liderlik ettiği aktarıldı.

Netanyahu, İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etmişti

ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD'nin başkenti Washignton DC'ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından 25 Mart'ta iptal edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Beyaz Saray, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki askeri harekata alternatif çözümler arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Van'da operasyonlar sonucunda 271 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı
    22:37 Van'da operasyonlar sonucunda 271 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı

    Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 25-31 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 21 şüpheli tutuklandı.

  • Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sandık itirazı
    22:36 Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sandık itirazı

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Aygün, bir oyun geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını belirtirken, Azizoğlu ise tüm sandıkların yeniden sayılması için yarın itirazda bulunacaklarını açıkladı.

  • İsrail Genelkurmay Başkanı saldırı planlarını onayladı
    22:35 İsrail Genelkurmay Başkanı saldırı planlarını onayladı

    İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kuzeydeki sınır hattında devam eden çatışmaların gölgesinde saldırıların devam etmesine ilişkin planları onayladı. Halevi, kuzey komutanlığında üst düzey kurmaylarıyla gerçekleştirdiği durum değerlendirme toplantısının ardından kuzeydeki saldırı planlarına onay verdi. İsrail basını, Halevi'nin yeni saldırı planlarını onaylamasının, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştiğine dikkati çekti. İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında giderek tırmanan çatışmalar yaşanıyor.

  • Siirt'te DEM Parti'nin seçim kutlamalarında olaylar çıktı, 9 kişi gözaltına alındı
    22:31 Siirt'te DEM Parti'nin seçim kutlamalarında olaylar çıktı, 9 kişi gözaltına alındı

    Siirt merkezde seçimleri kazanan DEM Parti'nin düzenlediği kutlamalarda çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı. Grup dağıldığı sırada bazı kişiler yasadışı slogan atarak, kaldırım taşlarını söküp polislere attı. Olaylar sonucu gözaltına alınan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

  • CHP'den 78 yıl sonra bir ilk! Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi
    22:30 CHP'den 78 yıl sonra bir ilk! Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi

    Türkiye, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin damgasını vurduğu ve 1. parti olarak çıktığı seçimlerde 6'sı büyükşehir 29 ilde yönetim el değiştirdi. Bazı illerin yaklaşık bir asıra yakın bir süre sonra yeniden CHP'ye geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte el değiştiren 29 il...

  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeniden seçildi
    22:22 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeniden seçildi

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek Aydın halkına teşekkür etti. Çerçioğlu, seçimlerde elde edilen başarının Aydın'a kazandırdığını belirtti ve gelecek seçimler için çalışmalara şimdiden başladıklarını söyledi.

  • Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı seçildi
    22:20 Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı seçildi

    Efeler Belediye Başkanı olarak seçilen Anıl Yetişkin, destek verenlere teşekkür etti ve birlikte daha güçlü olacaklarını söyledi.

  • Filistin, BM'ye tam üye olmak için oylama istedi
    22:19 Filistin, BM'ye tam üye olmak için oylama istedi

    Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Filistin yönetiminin BM Güvenlik Konseyi'nin bu ay içinde Filistin'i BM'ye tam üye yapmak üzere oylama yapmasını istediğini açıkladı. BM'ye tam üye olmak için yapılan bir başvurunun ABD'nin veto hakkına sahip olduğu Güvenlik Konseyi ve ardından 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun en az üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor.

  • Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı
    22:15 Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı

    Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı ve şüpheliler hakkında işlem yapıldı.


21:51 Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti
20:19 Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
20:00 Goldman Sachs’tan seçim sonrası ilk yorum: TL’de iyi performans bekliyoruz Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
22:08 İmamoğlu’ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır’lı İstanbul paylaşımı İmamoğlu'ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır'lı İstanbul paylaşımı
19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
17:12 İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 22:39:38. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki askeri harekata alternatif çözümler arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement