ABD ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki askeri harekata alternatif çözümler arıyor

Politika

Beyaz Saray, ABD'li ve İsrailli yetkililerin düzenledikleri çevrimiçi toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı muhtemel askeri harekata karşı alternatifleri ele aldığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 178 gündür devam ederken, ABD'li ve İsrailli yetkililer düzenledikleri çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Beyaz Saray, ABD'li ve İsrailli yetkililerin toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı muhtemel askeri harekata karşı alternatifleri ele aldığını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin toplantıda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik herhangi bir büyük kara operasyonuna ilişkin endişelerini dile getirdiğini ifade ederek, "Askeri bir operasyona devam edeceklerse bu konuşmayı yapmamız gerekiyor. Nasıl ilerleyeceklerini anlamalıyız" dedi.

Toplantıda ABD tarafına ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın liderlik ettiği aktarıldı.

Netanyahu, İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etmişti

ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD'nin başkenti Washignton DC'ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından 25 Mart'ta iptal edilmişti. - WASHINGTON