ABD ve Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
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Politika

ABD ve Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri ele aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Gazze, Yemen ve Sudan'daki gelişmeler de konuşuldu. Gazze'deki saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, Sudan'da iç savaş ve açlık krizi yaşanıyor. Yemen'de ise Husiler, İsrail'in saldırılarına tepki olarak ticari gemilere el koyuyor ve saldırılar düzenliyor.

18.06.2024 02:17
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bin Ferhan ile ABD'li mevkidaşı Blinken telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze, Yemen ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 347 Filistinli öldürüldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Sudan'da ise Birleşmiş Milletlere göre, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'te başlayan iç savaş sonucu dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizi yaşanıyor. Ülkedeki çatışmalar sebebiyle 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Yemen'de de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD ve Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri ele aldı - Son Dakika

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