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Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper - Son Dakika

Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper

28.12.2021 10:14
Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi; İBB'deki teftişe ilişkin "Zaten bu tür bir operasyon ters teper. İmamoğlu hakkında bir mağduriyet algısı oluşturur. Onu doğal olarak cumhurbaşkanı adaylığına taşır'' diye yazdı.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel hakkında "terör teftişi" başlatmasıyla ilgili olarak, "Bu soruşturma sonucunda İmamoğlu'nu görevden almak ya da yerine kayyum atanması gibi bir düşünce yok" dedi.

"DAĞLAR KADAR FARK"

Selvi, " Ekrem İmamoğlu, 28 Şubat sürecinde Erdoğan'ın şiir okuduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınıp atıldığı Pınarhisar Cezaevi'nden cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi yolculuğuna özeniyor. Terör örgütüne yönelik soruşturmadan cumhurbaşkanlığı hikâyesi çıkarmak istiyor. Ama Erdoğan'ın paltosundan İmamoğlu çıkmaz. Erdoğan'ın mücadelesi ile İmamoğlu'nun kavgası arasında dağlar kadar fark var" düşüncesini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI POSTU...

İmamoğlu'nu görevden almak ya da yerine kayyum atamak gibi bir hedef olmadığını söyleyen Selvi, "Zaten bu tür bir operasyon ters teper. İmamoğlu hakkında bir mağduriyet algısı oluşturur. Onu doğal olarak cumhurbaşkanı adaylığına taşır. Zaten öyle bir hedef yok. O nedenle İmamoğlu'nun terör operasyonundan bir mağduriyet oluşturup cumhurbaşkanlığına sıçrama çabalarını görüyorum. Ama buradan cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz" diye ifade etti.

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Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu, Kayyım, İBB, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper - Son Dakika


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