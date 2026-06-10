AK Parti'li Acar: Tarih sizi katliamlarınızla hatırlayacak - Son Dakika
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AK Parti'li Acar: Tarih sizi katliamlarınızla hatırlayacak

10.06.2026 22:53
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri üzerine, "Tarih sizi katliamlarınızla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ise zulme karşı dimdik duran liderliğiyle hatırlayacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri üzerine, "Tarih sizi katliamlarınızla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ise zulme karşı dimdik duran liderliğiyle hatırlayacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Katil Netanyahu ve etrafına topladığı katliam kabinesi iyi bilsin: liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her saldırınızın arkasında tek bir gerçek var, korku. Çünkü siz yıllardır yalanla, baskıyla ve zulümle ayakta tuttuğunuz düzenin sorgulanmasına alışık değilsiniz. Gazze'de akıttığınız kanın karşısına dikilen, mazlumların sesi olan ve bütün dünyanın önünde hakikati yüzünüze haykıran bir liderle karşılaşmaya da alışık değilsiniz. Asıl rahatsızlığınız budur. Bir de utanmadan 'dünyanın en ahlaklı ordusu' masalını anlatıyorsunuz. Hastaneleri bombalayan, çadır kamplarını yakan, gazetecileri, doktorları ve kundaktaki bebekleri hedef alan bir barbarlığa 'ahlak' kisvesi giydiremezsiniz. Ne iftiralarınız işlediğiniz suçları örtebilir ne de propagandanız ellerinize bulaşan masum kanını temizleyebilir. Tarih sizi katliamlarınızla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ise zulme karşı dimdik duran liderliğiyle hatırlayacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Acar: Tarih sizi katliamlarınızla hatırlayacak - Son Dakika

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