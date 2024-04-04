Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanlığı'na resmen başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanlığı'na resmen başladı

Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanlığı\'na resmen başladı

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak katıldığı seçim yarışından yüzde 44.75 oy oranı ile Marmaris Belediye Başkanlığı'na seçilen Acar Ünlü bugün ilçe seçim kurulundan mazbatasını almasının ardından Belediye binası önünde davul zurna ve yoğun vatandaş katılımı ile koltuğuna oturdu.

04.04.2024 18:26  Güncelleme: 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak katıldığı seçim yarışından yüzde 44.75 oy oranı ile Marmaris Belediye Başkanlığı'na seçilen Acar Ünlü bugün ilçe seçim kurulundan mazbatasını almasının ardından Belediye binası önünde davul zurna ve yoğun vatandaş katılımı ile koltuğuna oturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin yeni Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHPli ve AK Partili belediye meclis asıl ve yedek üyeleri mazbatalarını aldı. Marmaris Adliyesi'nde bulunan ilçe seçim kurulundaki mazbata teslim törenine CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun katıldı. Yeni Belediye Başkanı Acar Ünlü adliyede mazbatasını alınca " Doğup büyüdüğümüz yere Belediye Başkanı olarak hizmet etmek gerçekten büyük bir mutluluk. Onun kapısını bugün aralıyoruz inşallah bu kapıdan geçeceğiz. Beş yılın sonunda da görevimizi layığıyla yapmanın huzurunu hep birlikte yaşayacağız diye umut ediyorum. Marmaris halkına da gösterdiği ilgi için de çok teşekkür ederim. Rakiplerimize yarıştıkları, centilmence yarış için teşekkür ediyorum. Tüm Marmaris'e teşekkürler" dedi.

' Parti rozetimi çıkardım artık sadece Atatürk ve Türk bayrağı rozetim olacak'

Mazbatasını almasının ardından, Datça yolunda geçtiğimiz hafta açılan yeni belediye binasına gelen Acar Ünlü'ye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Aras'ta eşlik etti. Birlikte vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi seli ile karşılanan başkanlar ve milletvekilleri kürsüye çıktılar. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının konuşmasına başlayan Acar Ünlü kendisine seçim boyunca desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini iletti.

Ünlü, "Buraya sizlerin sayesinde geldik. En öncelikle bu seçim süreci boyunca gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden yorulan, Cumhuriyet Halk Partisine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte bizlerin her zaman yanında olan, her yerde aradığımızda sağımızda solumuzda arkamızda olan milletvekillerimiz Süreyya Güneş Derici, Gizem Özcan ve Cumhur Uzun'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Büyük bir coğrafyada çok kısa süre içerisinde kendisini bir köşeden uyumlu bütün Muğla'ya kabul ettiren, sevilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Arasa teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağolsun Genel başkanımız gücümüze güç ve moral vermek için buraya kadar geldi teşekkür etmek istiyorum.Demokratik çeşitliliği ortaya koymak adına irade beyan edip halkın karşısında benim de yapacaklarım var. AK Parti adayı Serkan Yazıcı'ya ve İYİ Parti adayı Ali Acar'a ve diğer bütün adaylara da Marmaris'te demokrasi çeşitliliğine katkı sağladıkları için teşekkür ederiz. ve en büyük teşekkürü bize güvenen, bize bugün burada bu konuşma oranını veren Marmaris'i Cumhuriyet Halk Partisinin iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğiyle yönetimine devam etmesi için bize onay veren Marmaris halkına çok teşekkür ediyorum. Artık rozeti çıkardık. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylığından Marmaris'in belediye başkanlığına geçiş dönemindeyiz. Artık bizim rozetimiz biz Türk bayrağıdır. Marmaris'te yeni bir dönem başlıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz hepimize hayırlı olsun' dedi.

'Rekabet yok birliktelik var'

"Acar Ünlü'yü Marmaris Belediye Başkanlığına layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerine başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras " Tabiki Marmaris'i bizim çalışkan cefakar ilçe başkanlığı yönetimi ve kadın kolları, gençlik kolları bütün parti üyeleri herkes canla çalışmaya başladı. Onların çabalarını ve haklarını ödeyemeyiz. Başarılar tesadüf değildir bu başarının örnekleri var tabii ki. Bunların başında Atamızın kurmuş olduğu ve özgürlüğün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2'nci yüzyıldaki ilk lideri Genel Başkanımız Özgür Özel geliyor. Şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'de genel iktidar olmak için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Acar başkanımla birlikte bugünlerde görüştüğünüz güvenlik sonucu canla başlanabilecek, olanaklarımızı birleştireceğiz ve Marmaris'in günümüze kadar görmediği hizmetleri birlikte dağıtacağız. Zaten hep söylüyorduk. Büyükşehir, küçük şehir ayrımlarını kaldırdık. Rekabet yok, birliktelik var, güç birliği var dedik. Bu sözü meydanlarda verdik. Bundan sonra da bu sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Biz ayrım yapmadan yöneteceğiz birlikte yöneteceğiz biz Acar başkanımla bir olup hep birlikte yöneteceğiz " dedi.

Başkanların konuşmalarının ardından Belediye başkanlığı makamına geçilerek tebrikler kabul edildi. Marmaris Belediye Başkan yardımcısı Burak Demirtaş 'ın çiçek takdim etmesinin ardından devir teslim töreni gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanlığı'na resmen başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ahmet Gelgör, Osmancık Belediye Başkanlığına seçildi
    18:53 Ahmet Gelgör, Osmancık Belediye Başkanlığına seçildi

    MHP'den Osmancık Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Gelgör, görevine başladı. Mazbatasını alarak belediyeye giden Gelgör, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Gelgör, Osmancık halkına teşekkür ederek, yeni dönemde de aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Törene MHP yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

  • Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Göreve Başladı
    18:47 Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Göreve Başladı

    Aydın merkez ilçe Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, mazbatasını alarak görevine başladı. Yetişkin, vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajları verdi ve çalışmalarına başladı.

  • Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı
    18:42 Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, görevi eski Belediye Başkanı Mustafa Demir'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Doğan, Samsun'un önemli bir şehir olduğunu ve geçmişteki tecrübeleri ileriye taşıyacaklarını belirtti. Eski Başkan Demir ise, görevi devrederek Samsun'un Türkiye ve dünya genelinde önemli bir yere geleceğini vurguladı.

  • İstanbul Üsküdar'da Sinem Dedetaş mazbatasını aldı
    18:40 İstanbul Üsküdar'da Sinem Dedetaş mazbatasını aldı

    CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Üsküdar'da mazbatasını aldı. Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.

  • Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ikinci dönemine başladı
    18:40 Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ikinci dönemine başladı

    Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı. Tekin, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi.

  • Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 14 yaralı
    18:38 Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 14 yaralı

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından Brüksel'den ayrıldı
    18:38 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından Brüksel'den ayrıldı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Seçim zaferi bir yatırım kredisidir
    18:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Seçim zaferi bir yatırım kredisidir

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.


16:28 Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu
15:30 Beşiktaş’ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş'ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı
15:22 Şeyma Döğücü’nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu
13:50 Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu İşte MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son hali Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
17:04 Kanarya’dan bir rekor daha Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti
16:45 Yemekteyiz’de kalburabastı krizi Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı Yemekteyiz'de kalburabastı krizi! Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı
16:13 Shakira, İngiliz aktör Lucien Laviscount ile ilişkiye başladı Shakira, İngiliz aktör Lucien Laviscount ile ilişkiye başladı
15:22 Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz “Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz“ sorusuna sessiz kalamadı Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 18:56:23. #1.12#
SON DAKİKA: Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanlığı'na resmen başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement