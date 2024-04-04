Acar Ünlü, Marmaris Belediye Başkanlığı\'na resmen başladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak katıldığı seçim yarışından yüzde 44.75 oy oranı ile Marmaris Belediye Başkanlığı'na seçilen Acar Ünlü bugün ilçe seçim kurulundan mazbatasını almasının ardından Belediye binası önünde davul zurna ve yoğun vatandaş katılımı ile koltuğuna oturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin yeni Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHPli ve AK Partili belediye meclis asıl ve yedek üyeleri mazbatalarını aldı. Marmaris Adliyesi'nde bulunan ilçe seçim kurulundaki mazbata teslim törenine CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun katıldı. Yeni Belediye Başkanı Acar Ünlü adliyede mazbatasını alınca " Doğup büyüdüğümüz yere Belediye Başkanı olarak hizmet etmek gerçekten büyük bir mutluluk. Onun kapısını bugün aralıyoruz inşallah bu kapıdan geçeceğiz. Beş yılın sonunda da görevimizi layığıyla yapmanın huzurunu hep birlikte yaşayacağız diye umut ediyorum. Marmaris halkına da gösterdiği ilgi için de çok teşekkür ederim. Rakiplerimize yarıştıkları, centilmence yarış için teşekkür ediyorum. Tüm Marmaris'e teşekkürler" dedi.

' Parti rozetimi çıkardım artık sadece Atatürk ve Türk bayrağı rozetim olacak'

Mazbatasını almasının ardından, Datça yolunda geçtiğimiz hafta açılan yeni belediye binasına gelen Acar Ünlü'ye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Aras'ta eşlik etti. Birlikte vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi seli ile karşılanan başkanlar ve milletvekilleri kürsüye çıktılar. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının konuşmasına başlayan Acar Ünlü kendisine seçim boyunca desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini iletti.

Ünlü, "Buraya sizlerin sayesinde geldik. En öncelikle bu seçim süreci boyunca gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden yorulan, Cumhuriyet Halk Partisine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte bizlerin her zaman yanında olan, her yerde aradığımızda sağımızda solumuzda arkamızda olan milletvekillerimiz Süreyya Güneş Derici, Gizem Özcan ve Cumhur Uzun'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Büyük bir coğrafyada çok kısa süre içerisinde kendisini bir köşeden uyumlu bütün Muğla'ya kabul ettiren, sevilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Arasa teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağolsun Genel başkanımız gücümüze güç ve moral vermek için buraya kadar geldi teşekkür etmek istiyorum.Demokratik çeşitliliği ortaya koymak adına irade beyan edip halkın karşısında benim de yapacaklarım var. AK Parti adayı Serkan Yazıcı'ya ve İYİ Parti adayı Ali Acar'a ve diğer bütün adaylara da Marmaris'te demokrasi çeşitliliğine katkı sağladıkları için teşekkür ederiz. ve en büyük teşekkürü bize güvenen, bize bugün burada bu konuşma oranını veren Marmaris'i Cumhuriyet Halk Partisinin iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğiyle yönetimine devam etmesi için bize onay veren Marmaris halkına çok teşekkür ediyorum. Artık rozeti çıkardık. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylığından Marmaris'in belediye başkanlığına geçiş dönemindeyiz. Artık bizim rozetimiz biz Türk bayrağıdır. Marmaris'te yeni bir dönem başlıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz hepimize hayırlı olsun' dedi.

'Rekabet yok birliktelik var'

"Acar Ünlü'yü Marmaris Belediye Başkanlığına layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerine başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras " Tabiki Marmaris'i bizim çalışkan cefakar ilçe başkanlığı yönetimi ve kadın kolları, gençlik kolları bütün parti üyeleri herkes canla çalışmaya başladı. Onların çabalarını ve haklarını ödeyemeyiz. Başarılar tesadüf değildir bu başarının örnekleri var tabii ki. Bunların başında Atamızın kurmuş olduğu ve özgürlüğün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2'nci yüzyıldaki ilk lideri Genel Başkanımız Özgür Özel geliyor. Şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'de genel iktidar olmak için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Acar başkanımla birlikte bugünlerde görüştüğünüz güvenlik sonucu canla başlanabilecek, olanaklarımızı birleştireceğiz ve Marmaris'in günümüze kadar görmediği hizmetleri birlikte dağıtacağız. Zaten hep söylüyorduk. Büyükşehir, küçük şehir ayrımlarını kaldırdık. Rekabet yok, birliktelik var, güç birliği var dedik. Bu sözü meydanlarda verdik. Bundan sonra da bu sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Biz ayrım yapmadan yöneteceğiz birlikte yöneteceğiz biz Acar başkanımla bir olup hep birlikte yöneteceğiz " dedi.

Başkanların konuşmalarının ardından Belediye başkanlığı makamına geçilerek tebrikler kabul edildi. Marmaris Belediye Başkan yardımcısı Burak Demirtaş 'ın çiçek takdim etmesinin ardından devir teslim töreni gerçekleşti. - MUĞLA