Acı haberi alan Sırrı Süreyya Önder\'in yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu

DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den tüm Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Kalp rahatsızlığı geçirdikten sonra İstanbul'da özel hastaneye kaldırılan, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde yaşamını yitirdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YAŞAMINI YİTİRDİ

62 yaşında hayata gözlerini yuman Önder'le ilgili hastaneden açıklama geldi. Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYEN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sırrı Süreyya Önder'den 18 gündür güzel bir haber bekleyen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Hastane önünde bekleyen yakınları vefat haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.