Acı haberi alan Sırrı Süreyya Önder'in yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Politika

Acı haberi alan Sırrı Süreyya Önder'in yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan Sırrı Süreyya Önder\'in yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen yakınları vefat haberini alınca üzüntü yaşadı.

03.05.2025 17:52
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DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den tüm Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Kalp rahatsızlığı geçirdikten sonra İstanbul'da özel hastaneye kaldırılan, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde yaşamını yitirdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YAŞAMINI YİTİRDİ

62 yaşında hayata gözlerini yuman Önder'le ilgili hastaneden açıklama geldi. Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYEN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sırrı Süreyya Önder'den 18 gündür güzel bir haber bekleyen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Hastane önünde bekleyen yakınları vefat haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.

Acı haberi alan Sırrı Süreyya Önder'in yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Acı haberi alan Sırrı Süreyya Önder'in yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Acı haberi alan Sırrı Süreyya Önder'in yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Acı haberi alan Sırrı Süreyya Önder'in yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Acı haberi alan Sırrı Süreyya Önder'in yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ponçik Pamuk:
    Gencecik 21 yaşında askerimiz kahpe terör kursunuyla şehit olduğunda bizlerde gözyaşlarına boğulmuştuk 3 4 Yanıtla
  • mustafa aydoğan:
    Yaşaması mucize olurdu zaten hani yaşasa bile ayağa kalkma ihtimali neydi? Bence kurtuldu 0 2 Yanıtla
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