Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Görüşülüyor - Son Dakika
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Politika

Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Görüşülüyor

TBMM Adalet Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşmeye başladı.

25.12.2024 17:48
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TBMM Adalet Komisyonunda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Yüksel, Türkiye Adalet Akademisi'nin, Adalet Teşkilatının özgün, yenilikçi ve saygın yapıya kavuşmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Nitelikli hakim ve savcıların yetiştirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Yüksel, Akademi'nin bu konuda vazgeçilmez bir role sahip olduğunun altını çizdi.

İhtiyaçların giderilmesi amacıyla Türkiye Adalet Akademisi'nin teşkilat yapısını ve görevlerini düzenleyen teklifin hazırlandığını aktaran Yüksel, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da teklifte düzenlemelerin bulunduğunu hatırlattı.

Cüneyt Yüksel, 30 maddeden oluşan teklifle Akademi Teşkilatının, Başkanlık ve Eğitim Kurulu olarak iki organdan oluşacağını anlattı.

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacağını dile getiren Yüksel, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakimler ve savcıların, Akademi'de ders verebileceğini kaydetti.

"Bağımsız, tarafsız yargı sisteminin varlığı, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurudur"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, teklifin, bağımsız ve tarafsız yargı sistemini güçlendireceğini vurguladı.

İktidarları döneminde hukuk devleti ilkesini güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Alparslan, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde bugüne kadar çok sayıda yeni uygulamanın hayata geçirildiğini anımsattı.

Hakim ve savcı adaylığının kaldırılarak hakim ve savcı yardımcılığının uygulamaya alındığını kaydeden Alparslan, hakim ve savcı yardımcılarının, tecrübeli hakim ve savcıların yanında yetişeceğine dikkati çekti.

Murat Alparslan, teklifte, Türkiye Adalet Akademisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Teklif, hakim ve savcı yardımcılarının meslek öncesi eğitimleri ile hakim ve savcıların meslek içi eğitimlerinin en iyi şekilde yapılmasına katkı sunacak önemli düzenlemeler içermektedir. Adil, bağımsız, tarafsız ve etkin yargı sisteminin varlığı, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurudur. Böyle bir yargı sisteminin olmazsa olmazı ise hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız ve adil kararlar veren, etik kurallara riayet eden vasıflı hakim ve savcıların yetiştirilmesidir."

Akademi bünyesinde Eğitim Kurulu ile Hukuk Araştırmaları Merkezi'nin kurulacağını anlatan Alparslan, Akademi merkezi dışında da eğitim merkezleri kurulabileceğini söyledi.

Alparslan, Türkiye Adalet Akademisi'nin, Adalet müfettişlerince denetleneceğini bildirdi.

Komisyonda daha sonra muhalefet partilerinden milletvekillerinin, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açılmasına ilişkin önergeleri görüşüldü.

Önergeler üzerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni asgari ücretin, açlık sınırının altında kaldığını, açıklanan rakamı kabul etmediklerini dile getirdi.

Teklifin, Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri süren Bülbül, geri çekilmesi talebinde bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da teklifin Anayasa'ya uygun olmadığını iddia etti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise teklifin Anayasa'ya aykırı olmadığını kaydetti. Türkiye Adalet Akademisi'nin önemli görevler üstlendiğini dile getiren Öztürk, Akademi'de hakim ve savcılara etik eğitiminin verilmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Görüşülüyor - Son Dakika

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