Adalet Bakan Yardımcısı: İç cepheyi tahkim için mücadele ediyoruz - Son Dakika
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Adalet Bakan Yardımcısı: İç cepheyi tahkim için mücadele ediyoruz

12.06.2026 13:49
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Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Erzincan'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ateş çemberi içinde olduğunu belirterek, toplumu zayıflatacak yapılarla mücadele ettiklerini ve cezaevi işyurtları projeleriyle hükümlülerin meslek sahibi yapıldığını söyledi.

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, " Türkiye'de iç cephemizin tahkimi anlamında, etrafımız ateş çemberiyken Türkiye'nin içinde her vesileyle toplumumuzu zayıflatacak, çökertecek, rahatsız edecek her türlü yapıyla büyük bir mücadele içerisindeyiz." dedi.

Bazı programları nedeniyle Erzincan'a gelen Ayyıldız, Vali Hamza Aydoğdu ile görüştü.

Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Ayyıldız, AK Parti Erzincan Milletvekilli Süleyman Karaman ve AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı ile birlikte partililerle bir araya geldi.

Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı"nın adaletin yüzyılı olması şiarıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de vatandaşa dokunan, onların günlük hayatını kolaylaştıran ve yargıya güvenin artacağı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye'de iç cephemizin tahkimi anlamında, etrafımız ateş çemberiyken Türkiye'nin içinde her vesileyle toplumumuzu zayıflatacak, çökertecek, rahatsız edecek her türlü yapıyla büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bunu inşallah Allah ömür ve fırsat verdikçe de kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bugün İşyurtları Fuarı münasebetiyle buradayız. İşyurtları da Bakanlığımızın yüz akı projelerinden biri. Ceza adalet sistemi sadece cezalandırmayı değil, malumunuz ıslahı da hedefliyor. Islah etmek, topluma yeniden kazandırmak... Bunun da önemli bir ayağı meslek sahibi yapmak. Meslek sahibi yaptığımız bu insanların ürettiği el emeği, göz nuru eserleri ki iğneden ipliğe neredeyse cezaevlerinde her şeyi üretiyoruz, kamu kurumlarımıza sunuyoruz."

Ayyıldız, "Hep beraber biz kendi vazifemizi, teşkilatımız kendi vazifelerini yaparak 2028 yılında tekrar inşallah Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Böylece Türkiye'de bir devrimi daha gerçekleştiren, bir ilke daha imza atan teşkilatlar olacağız. Cumhurbaşkanımızı üst üste üçüncü kez seçmek suretiyle, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğunu tekrar sağlamak suretiyle Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş bir ilke daha hep beraber imza atacağız." diye konuştu.

Daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Ayyıldız, İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve partililerle bir süre görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Adalet Bakan Yardımcısı: İç cepheyi tahkim için mücadele ediyoruz - Son Dakika

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