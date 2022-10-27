Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan mahkeme heyetine sert ifadeler kullanan CHP'lilere tepki: Bu haddini bilmezliktir - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan mahkeme heyetine sert ifadeler kullanan CHP'lilere tepki: Bu haddini bilmezliktir

27.10.2022 22:47

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yalova Belediyesi'nin yolsuzluk davasında mahkeme heyetine çok sert konuşan CHP'li vekillere tepki gösterdi. Hiç kimsenin hakim ve savcılara emir ve talimat veremeyeceğini söyleyen Bakan Bozdağ, "CHP'lilerin yaptığı; hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir, yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür, yargı görevi yapanları tehdittir, yargı görevi yapanlara saygısızlıktır hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalova Belediyesi'ndeki 20 milyon 739 bin 664 liralık zimmet soruşturması çerçevesinde açılan davanın 9'uncu celsesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar arasında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da yer aldığı davaya, CHP'den 30 milletvekili katıldı.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Celsede söz alan Vefa Salman avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin 2,5 senedir görevinden uzaklaştırıldığını ve halkın iradesinin gasp edildiğini ileri sürdü. Bilirkişi raporlarında Salman'ın suçsuz olduğunun belirtildiğini hatırlatan Baykal, dosyaların birleşmesi nedeniyle dava sürecinin uzayacağını ve mahkeme heyetinin Vefa Salman'ın yargılamasıyla ilgili kararını açıklamasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi her iki dosyanın birbiriyle benzerlik taşıdığı, sanıklar hakkında verilecek kararın diğer sanıkları da etkileyeceğinden dolayı reddetti.

CHP'LİLERDEN SERT TEPKİ

Mahkeme heyetinin kararına tepki gösteren CHP'li milletvekilleri salonu terk ederken mahkeme heyetine sert tepkiler gösterdi. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, heyet başkanına, "Yazıklar olsun. Sen tetikçisin" diye bağırdı. Diğer milletvekilleri de mahkeme heyetine tepkilerini bağırarak gösterdi.

BAKAN BOZDAĞ: CHP'LİLERİ KINIYORUM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaşanan olaya tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bozdağ, "İçinde kimi milletvekillerinin de olduğu bazı CHP'liler; yargılama sırasında Yalova'da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine saygısızlık ediyorlar, hakaret yapıyorlar, tehdit savuruyorlar, bağırıyorlar, kabalığın alasını gösteriyorlar. Bu haddini ve kendini bilmez CHP'lileri kınıyorum. Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak, hiç kimseye mahkemeye, hakim ve savcıya saygısızlık, hakaretve tehdit etme hakkı vermez. Taşıdığı unvanı ya da sıfatı istismar etmek marifet değil, olsa olsa haddini ve kendini bilmemezliktir." dedi.

"HİÇ KİMSE HAKİM VE SAVCILARA EMİR VEREMEZ"

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahkemeler; adaletin tecelli ettiği, hak ve hakikatin tespit edildiği, herkese hakkının ve hakettiğinin verildiği yerlerdir. Mahkemelerde hukuk tanımazlığa asla izin verilmez. Yargılama düzenini bozanın, düzen kuran usul kurallarının uygulanmasından şikayet hakkı yoktur. Türkiye, hukuk devletidir. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza hakaret edemez. Hiç kimse, hakim ve savcılarımızı tehdit edemez.

"HADDİNİ BİLMEZLİKTİR"

CHP'lilerin yaptığı; hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir, yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür, yargı görevi yapanları tehdittir, yargı görevi yapanlara saygısızlıktır hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP'nin hukuk devleti anlayışı."

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Bekir Bozdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan mahkeme heyetine sert ifadeler kullanan CHP'lilere tepki: Bu haddini bilmezliktir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan mahkeme heyetine sert ifadeler kullanan CHP'lilere tepki: Bu haddini bilmezliktir - Son Dakika
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