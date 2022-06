Adalet Bakanı Bozdağ: Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimlerine ilişkin, "Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı Anayasaldır, yasaldır. Hiçbir içtihatla, yorumla bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir. Aziz milletimiz de onu yeniden Cumhurbaşkanı seçecektir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bozdağ, muhalefet partilerini eleştirerek, "Şimdiden koalisyon görüntüleri, oturuyorlar 6 kişi masada, daha oturma düzeninde anlaşamayıp masayı yuvarlaklaştırdılar. Yarın başka konularda anlaşamayınca nasıl çözüm üretecekler merak ediyoruz. Birisi Libya Tezkeresi'ne 'evet' diyor diğeri 'hayır' diyor. Hangi konularda uzlaştıklarını göremedik. Şimdi Türkiye'nin hakimi gibi masa etrafında toplanmış, orada bir takım delegasyon, birtakım değerlendirmeler yapıyorlar. Ben buradan söylüyorum, Türkiye'nin patronu masadakiler değil, Türkiye'nin patronu 84 milyon Aziz Türk milletidir" ifadelerini kaydetti.

'CUMHURBAŞKANI'NDAN RANDEVU ALIP ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞAN DÜNYA LİDERLERİ VAR'Bakan Bozdağ, Amerika ve Avrupa'nın kukla liderler aradığını belirterek, "ABD'nin ya da Avrupa'nın, başkalarının güdeceği birini, bu millet bırakın Cumhurbaşkanı, çoban dahi seçmez. Amerika 'S-400 alma' dedi, aldık. ' Suriye 'ye girme' dedi, girdik. ' Doğu Akdeniz 'de gaz, petrol arama' dedi, aradık. 'Libya'ya asker gönderme' dedi, gönderdik. 'Terör koridoruna engel olma' dedi, engel olduk. 'Savunma sanayini güçlendirme' dedi, güçlendirdik. 'Benim politikalarıma karşı dik durup, dünya beşten büyüktür deme' dedi, her gün dedik. Daha iktidara gelmeden S-400'ü verin diyorlar. ' Kıbrıs 'ta ne işiniz, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan 'da ne işiniz var?' diye konuşuyorlar. Suriye'de Esat'la konuşacak, belki terör koridorlarına geçit verecekler. Yahu Ankara 'nın huzuru, Suriye'nin, Irak 'ın, Kıbrıs'ın, etrafımızdaki bütün komşularımızın huzur ve güvenliğinden, istikrarından geçiyor. Orada istikrar bozuldu, milyonlarca göçle karşı karşıya kaldık. Biz, Türkiye'nin yarınları için, huzuru için, güvenliği için oralardayız" diye konuştu.Bugün dünyanın dört bir yanında bayrağını onurla dalgalandıran bir Türkiye olduğunu belirten Bozdağ, "Dün Başbakan'ın aciz bir biçimde oturduğu bir fotoğraftan, bugün Cumhurbaşkanı'ndan randevu alıp fotoğraf çektirmek için yarışan dünya liderleri var. Nereden nereye" dedi."Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı Türkiye'nin hali pandemide, ekonomide, diğer alanlarda nasıl olurdu?" diye soran Bozdağ, "İktidar ayrı, muhalefet ayrı, her gün Meclis'te, tam zamanlı, bu iktidarı yıkalım diye uğraş veren muhalefetin, Türkiye'ye ödeteceği bedeli düşünebiliyor musunuz? Ama şimdi yapamıyorlar. Neden? İktidarı parlamentodaki hesaplar değil, otellerdeki dolaplar değil, sandıkta halkın iradesi belirliyor. İstikrarı halk kuruyor ve güçlü iktidar çıkıyor. Daha şimdiden koalisyon kuralım diyorlar. Belediyeleri paylaştılar, memleketi de paylaşmak için 'taksimatı seçimden önce yapalım, kim nerede olacak, nereye gidecek?' Ya bu millet, size taksim ettirmez. Uygulamaya bakın, sözlerine bakın çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Her gün hükümeti bozma, iktidardan ayrılma tehdidi altında, yanında olanların baskısıyla hareket edenler cesur kararlar alabilir mi ' Türkiye'nin yaralarına neşter vurabilir mi ' Türkiye'nin sorunlarını çözmek için riskler alabilir mi ? Alamaz. Yahu biz bu bedeli ödedik. Rahmetli Atatürk'ten sonra rahmetli Menderes Türkiye'de iktidar olsaydı, rahmetli Menderes'ten sonra 65-69 gibi rahmetli Demirel iktidar olsaydı, ondan sonra da rahmetli Özal olsaydı, arkasından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidar olsaydı, acaba bugün Türkiye'nin siyasi ekonomik gücü, kuvveti, kudreti nasıl olurdu?" diye konuştu.'TARİHİ REFORMU AK PARTİ İKTİDARLARI, CUMHUR İTTİFAKI İLE BİRLİKTE YAPMIŞTIR'AK Parti'nin 20 yıllık başarısının altında siyasi istikrar ve güçlü iktidar olduğunu kaydeden Bozdağ, "Şimdi Türkiye'nin bu hazinesini yok etmek istiyorlar. Yeniden iktidarları parçalı hale getirmek, parlamenter sisteme Türkiye'yi dönüştürerek koalisyon pazarlıklarıyla Türkiye'nin geleceğini yeniden karartmak istiyorlar. İlk defa doğrudan devletin başı olan Cumhurbaşkanı'nı 2014 yılında Türk Milleti seçti. Ondan önce devletin başını seçme hakkı hiçbir dönemde Türk Milleti'ne verilmemişti. Geçmişte; han var, kağan var, hakan var, padişah var, sultan var, veraset yoluyla intikal etmişti. Cumhuriyet Dönemi'nde ise parlamento seçmişti. Vatandaş parlamentoyu seçiyor, parlamento Cumhurbaşkanı'nı. Yani Türkiye'de Türk Milleti'ni, Cumhurbaşkanı'nı seçmeye ehil görmemişler, layık görmemişler. İlk defa Cumhurbaşkanı'nı doğrudan seçmeye layık gören, ehil gören tarihi reformu AK Parti iktidarları, Cumhur İttifakı ile birlikte yapmıştır. Anayasa değiştirip, halkın huzuruna gelip, 'Ey Türk Halkı, sen vekil seçebilirsin, muhtar seçebilirsin, belediye başkanı, meclis üyeleri seçebilirsin ama Cumhurbaşkanı seçtirtmeyiz' diye milletin huzuruna geleceklerini söylemekten imtina ediyorlar, Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceğini oraya koymuyorlar" ifadelerini kullandı.'ANAYASAL, YASAL HİÇBİR ENGEL YOK'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda Anayasal bir engel olmadığını vurgulayan Bakan Bozdağ, "Şimdi kalkmışlar, ikinci defa aday olamaz diye kendi seçimlerini, Tayyip Bey'in adaylığını engelleme umuduna bağlamışlar. Anayasa'ya göre bir engel var mı? Yok. Çok açık, Anayasal, yasal hiçbir engel yok. Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı Anayasaldır, yasaldır. Hiçbir içtihatla, yorumla bu gereceği kimse değiştiremeyecektir. Aziz milletimiz de onu yeniden Cumhurbaşkanı seçecektir. Siz bırakın ikinci defa adaylığını engellemeyi, Anayasa'nın ilgili hükmünü 2028'de nasıl engelleyeceğinize kafa yorun. Yarın Anayasa üçüncü defa adaylığına imkan veren şartları da düzenliyor. Bu millet öyle bir irade ortaya koyduğunda, milletin iradesi karşısında nasıl duracaklar? Siyasetin baş pehlivanı televizyonda laf ebeliği yapmakla değil, siyaset meydanında halkın önünde kıspet giyip, halkın hakemliğiyle birinci olmakla tescil edilir. 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı kıspetini giyip milletin önüne çıkma, yürekliliğini, cesaretini gösteremedi. Şimdi 2023 seçimleri var, hala kıspeti ben giydim, ben adayım, baş pehlivanlığa varım diyerek Tayyip Bey'in karşısına çıkma cesareti gösteremiyor, gel televizyona diye meydan okuyor. Tayyip Bey, korkaklarla yol yürümedi hiçbir zaman, yürekli adamlarla yol yürüdü. Aziz Türk milleti ile yol yürüdü" diye konuştu.

Türkiye'de operasyon partileri olduğunu dile getiren Bakan Bozdağ, "AK Parti'yi tırtıklamak, AK Parti'lilerin gönlünü çeldirmek için operasyonel görev üstlenenler var. AK Parti nice operasyonu gördü, operasyona kalkanları milletiyle beraber çiğneyerek yola devam etti. Operasyon çekilemez bir kadro var burada" ifadelerini kullandı.