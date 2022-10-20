Adalet Bakanı Bozdağ: "Hem başını açmak, hem başını örtmek, bu ikisi birlikte teminat altına alınıyor" - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ: "Hem başını açmak, hem başını örtmek, bu ikisi birlikte teminat altına alınıyor"

20.10.2022 15:04
Adalet Bakanı Bozdağ: "Hem başını açmak, hem başını örtmek, bu ikisi birlikte teminat altına alınıyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü konusundaki Anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Hem başını açmak, hem başını örtmek, bu ikisi birlikte teminat altına alınıyor" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü konusundaki Anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Hem başını açmak, hem başını örtmek, bu ikisi birlikte teminat altına alınıyor" dedi.

Katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliği hususundaki çalışmaları anlatan Bakan Bozdağ, yapılacak değişiklikle başörtüsü konusunun ülke gündemine bir daha geri döndürülmemek üzere tarihe havale edilmiş olacağını kaydetti. 24. madde üzerinde bir düzenlemeyi hayata geçirmek üzere adım attıklarını belirten Bakan Bozdağ, "Doğru yerde bu konu din ve vicdan hürriyetinin, Anayasamızın ve Türkiye'nin taraf olduğu insan haklarına ilişkin sözleşmelerin teminatı altında olmasına rağmen burada uygulamada bir sorun olduğunu ve bunun doğru yerinin din ve vicdan hürriyetini teminat altına alan 24. madde olduğu şeklinde bir kanaat hasıl oldu. Şimdi bizim hazırlığımız 24. madde üzerinde bir fıkra eklemek suretiyle orada bir yeni düzenlemeyi hayata geçirmek ve Türkiye'de artık dini inancı sebebiyle başını örten ve kıyafet tercihinde bulunan vatandaşlarımız bakımından güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızın hepsinin hukukunu korumak bizim vazifemizdir" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kaygıları giderecek ve farklı yorumları ortadan kaldıracak bir formülasyon ortaya koyacağız. Amacımız da bu. Çünkü 'Şuradan gider şöyle yasak koyarız, buradan girersek şunu yaparız' gibi yani yasakçı zihniyete yol gösteren ya da onlara imkan veren bir düzenleme değil, hürriyeti teminat altına alan ve bu hürriyeti koruyan, yasakçı zihniyetin de bu hürriyeti ihlal etmesini engelleyen formüller içerecektir bu. Onun için de biz bu alanda yaptığımız düzenlemeyle daha doğru bir biçimde din ve vicdan hürriyetini, Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetlerin kullanılması çerçevesinde hiç kimsenin engelleyemeyeceği bir düzenleme getirilerek, başı açık veya başı örtülü olsun fark etmez, kadınlarımızın hepsi bu milletin asil evlatlarıdır. Kadınlarımızın hepsinin hukukunu korumak bizim vazifemizdir. Birini ayırıp, başka bir gözle bakan ilkel bir anlayışı biz kabul etmiyoruz."

Türkiye'nin başörtü konusunda çok ciddi bedeller ödediğini belirten Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Başörtüsü konusu Türkiye'nin yaşadığı çok önemli sorunlardan bir tanesiydi vaktiyle. İnsanlar eğitim hakkını başını örttükleri için kullanamıyorlar, kıyafeti nedeniyle çalışma hakkını kullanamıyorlardı, siyasi faaliyette bulunma hakkını kullanamıyorlardı. Nitekim üniversitelerden atılmak zorunda kalan, dini inancı sebebiyle başını örtmekle eğitim hakkını kullanmaktan birini seçmek zorunda kalan nice kızımız, genç kadınımız eğitim hakkından vazgeçmiş. Pek çoğu zaten bu zorluğu gördüğü için de üniversite tercihlerine bile gitmemiş. Pek çok kişi de istihdam hakkını kullanamamış. Çalışırken başını örtmek tercihinde bulunan nice kadın da işinden olmuş, meslekten ihraç etmişler. Türkiye, dönüp baktığınızda başörtüsü yasağı ve zulmü nedeniyle çok ciddi bedeller ödemiş bir ülke." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Bekir Bozdağ, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ: 'Hem başını açmak, hem başını örtmek, bu ikisi birlikte teminat altına alınıyor' - Son Dakika

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