Adalet Bakanı, DEM Parti Heyetini Kabul Edecek

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, yarın Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye kapsamında yarın saat 13.30'da DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan heyetini kabul edecek.