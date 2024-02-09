Adalet Bakanı: Deprem Bölgesinde 2 Bin 825 Kişi Hakkında Soruşturma Açıldı

Politika

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde binalardaki hasar tespitinin ardından 2 bin 825 kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Bakan Tunç, soruşturmalar kapsamında 267 kişinin tutuklu olduğunu ve 984 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yapılacak olan Malatya Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Düzenlenen törene Bakan Tunç'un yanı sıra Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti milletvekilleri, yerel yöneticiler ile STK temsilcileri katıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hiçbir zaman deprem bölgesini yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını ifade etti.

Deprem felaketinin ardından tüm bakanlıklar ve kurumlar gibi Adalet Bakanlığı'nın da seferber olduğunu anlatan Bakan Tunç, "Bu deprem dünya tarihinin en büyük kara depremi olarak tarihe geçti. 11 vilayetimiz yerle bir oldu. Şimdi 1 yıldan bu yana da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içerisinde Malatya'mızın da bulunduğu şehirlerimizi yeniden inşa etmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Kabine toplantılarının ilk gündem maddesi deprem bölgesindeki çalışmalar. Sayın Cumhurbaşkanımız bölgedeki inşa ve ihya sürecini çok yakından takip etmektedir" dedi.

'AÇILACAK DAVALAR İÇİN BİNALARDAN ÖRNEKLER ALDIK'

Deprem felaketinin ardından bölgeye 974 hakim ve savcı görevlendirilerek çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Tunç, "Bunun yanında ayrıca deprem bölgesindeki enkazın kaldırılmadan, deliller kaybolmadan binalardan karot örneklerini alınması, demir örneklerinin alınması anlamında 984 bilirkişi görevlendirdik. Açılacak olan davalara ve soruşturmalarda delil teşkil edecek olan bütün binalardan örnekler alındı. Yıkılan bütün binaların dosyaları ve delilleri muhafaza altına alınmış oldu. Bölgeye 581 adli tıp uzmanı sevk ederek bölgedeki kimlik ve DNA tespitlerinin bir an önce yapılması ile ilgili çalışmalar yapıldı. Depremde arama kurtarma çalışmalarına Adalet Bakanlığı olarak bizler de katkı sağladık. 326 personelden oluşan cezaevleri arama kurtarma ekibimiz Kahramanmaraş bölgesine sevk edildi ve 41 canımızı enkaz altından canlı olarak kurtardılar" diye konuştu.

'396 İDDİANAME HAZIRLANDI'

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yıkılan binalara ilişkin soruşturmalara başlandığını belirten Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Şu anda 2 bin 825 kişiye ilişkin soruşturma başlatıldı. Tutuklu olarak 267 kişi var. 984 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. 812 dosyada bilirkişi raporları geldi. Tabi bu bilirkişi raporlarının çok sağlıklı olması noktasında yargımız özen gösteriyor. Şu anda 1783 dosya bilirkişi incelemesinde. 1007 dosyada bilirkişiye gönderilmek üzere diğer evrakları toparlanmaya çalışılıyor. Deprem sürecine ilişkin 369 iddianame hazırlandı ve bunların davaları açıldı. Yargılamalar bu kapsamda devam ediyor. 275 iddianame de kabul aşamasında. Deprem bölgesinde karşılaştığımız diğer problemde idari davalardı. İdari davalar bakımından vatandaşların özellikle hasar tespiti ve yıkım kararlarına ilişkin davaların açılması söz konusu oldu. Bu kapsamda 54 bin 436 dava açıldı. 42 bin 359'u da yıkım kararı ve hasar tespitine ilişkin davalardı. Bunlardan 24 bin 354'ü hakkında karar verildi. 4 bin 496'sında da vatandaşın talebinin haklı olduğu ve o binanın yıkılmaması gerektiğine karar verilmiş oldu. 20 bin 377 binada da keşif kararı alındı. 17 bin 814'ün keşfi yapıldı. Şehirlerdeki ağır hasarlı binaların insan sağlığını hayatı tehdit eden o binaların bir an önce yıkılması ile ilgili süreçlerde yargının gecikmeye sebep olmaması için bir kanun düzenlemesi gerekmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun değişikliği yaparak idari yargıda 750 gün sürecek olan bu davalar son yapılan kanun değişikliği ile 170 güne kadar düşürmüş olduk."

Bakan Tunç, 86 bin 633 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Malatya Adalet Sarayı'nda 249 hakim ve savcı odası, 100 duruşma salonu olacağını da belirterek, "1 milyar 461 milyon TL sözleşme bedeli olan Malatya Adliye Sarayı 500 günde tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte Adalet Sarayı'nın temelini attı.