Adalet Bakanı: Eros Davası En Yüksek Cezayı Aldı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı: Eros Davası En Yüksek Cezayı Aldı

Adalet Bakanı: Eros Davası En Yüksek Cezayı Aldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında verilen cezanın, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu açıkladı. Sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışına çıkışı yasaklandı.

13.03.2024 15:46  Güncelleme: 15:49
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasına ilişkin, "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davası hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, sanık hakkında verilen hapis cezasının açıklamasının geriye bırakılması kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiğini hatırlatarak, "İtirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek, yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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