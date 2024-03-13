Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasına ilişkin, "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davası hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, sanık hakkında verilen hapis cezasının açıklamasının geriye bırakılması kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiğini hatırlatarak, "İtirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek, yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı: Eros Davası En Yüksek Cezayı Aldı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP'nin İBB Başkanı adayı Murat Kurum'un paylaşımına karşı kurumsal açıklama yaparak, M3 metro hattının uzaması sonrası araç eksikliği nedeniyle izdiham yaşandığını belirtti.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Tugay, çiftçilerin üretiminin değerini artırmak için çaba göstereceğini belirtti.
Ayvalık Belediyesi, pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve nakil hizmeti sağlayarak sosyal belediyecilik alanında öne çıkıyor.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın asayiş ve güvenliği için yeni tedbirler alacaklarını belirterek, kentin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin gece gündüz görev yaptığını söyledi. Köşger, silahla işlenen suçlarda ciddi azalma olduğunu ve Adana'nın olumsuz imajını düzeltmek için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, geçen yıl Adana'da 6 bin 103 silah ele geçirildiğini ve yakın zamanda 7 organize suç çetesine operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TÜMSİAD ziyaretinde yaptığı konuşmada, İstanbul'da sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan ara teknik elemanların yetiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar yapacağını belirtti. Ayrıca deprem dönüşümü, sürdürülebilir sanayi ve yeşil dönüşüm gibi konuların da önemli olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Tepebaşı'nda yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Yüzügüllü, hizmet belediyeciliği eksikliğine dikkat çekerek, Tepebaşı'nda yapılacak hizmetlerden bahsetti.
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, katıldığı televizyon programında projelerini açıkladı. Alp, Odunpazarı'nın sorunlarına odaklanmayı ve çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti. Rant yerine halk için kentsel dönüşüm, teleferik ve bisiklet yolu gibi projeleri hayata geçireceğini açıkladı.
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