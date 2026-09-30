Adalet Bakanı Gürlek, 5. dalgada 34 şüpheliye gözaltı kararı verildiğini açıkladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek, 5. dalgada 34 şüpheliye gözaltı kararı verildiğini açıkladı

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Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında 5'inci dalga operasyonun yapıldığını, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İşlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı; 56'sı tutuklandı, 88'ine adli kontrol uygulandı.

Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Kaynak: İHA
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