Adalet Bakanı Gürlek, 5. dalgada 34 şüpheliye gözaltı kararı verildiğini açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek, 5. dalgada 34 şüpheliye gözaltı kararı verildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında 5'inci dalga operasyonun yapıldığını, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İşlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı; 56'sı tutuklandı, 88'ine adli kontrol uygulandı.
Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."
Kaynak: İHA
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