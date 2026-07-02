Adalet Bakanı Gürlek, Aliyev ile Görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Gürlek, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gürlek'in görüşmede Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları arasındaki samimi ilişkiler sayesinde ortak tarih, kültür ve kardeşliğe dayalı ilişkilerin daha da geliştiğini ifade ettiği belirtildi. Adalet Bakanı, Aliyev'in güçlü liderliği altında Azerbaycan'ın geliştiğini belirterek, Azerbaycan'ın ekonomik ilerlemesine, uluslararası prestijinin daha da artmasına ve bu bağlamda tarihi Karabağ zaferine değindi. Gürlek ayrıca, bölgede enerji, bağlantı ve Zengezur Koridoru gibi stratejik projelerin uygulanmasında Azerbaycan'ın önemli rolünü vurgulayarak, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Aynı zamanda iki ülkenin Adalet Bakanlıkları arasında etkin bir ortaklık kurulduğu ve iş birliğinin genişletilmesiyle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. - BAKÜ