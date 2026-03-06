Adalet Bakanı Gürlek: "Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı olarak yapmak için durmadan çalışacağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "En temel felsefemiz, yargı hizmetlerini hızlandırmaktır. Milletimizin adalete layık olan ihtiyacını gidermek ve Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı yapmak için durmadan çalışacağız" dedi.

Bakan Gürlek, Sakarya'da protokol üyeleri ile valilik binası yakınlarındaki Şeyh Edebali Camii'nde cuma namazı kıldı. Ardından Valiliği ziyaret eden Bakan Gürlek, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "AK Parti hükümetinin de temel felsefesi yargı hizmetlerini hızlandırmak, bu çerçevede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermektir. 2002 yılından önce Türkiye genelinde adalet hizmet binalarımızın toplam kapalı alan kapasitesi 596 bin metrekareyken 2026 yılı Mart ayıyla birlikte şu an 6 milyon 76 bin metrekare adliyelerimizde kapalı alan binası bulmaktadır. Bu süreçte özellikle AK Parti hükümetlerinin adliye binalarına, adalet hizmetine verdiği önemi bu rakam net bir şekilde göstermektedir. Özellikle 2026 yılı yatırım planımızda da toplam 65 tane yeni adliye binasının yapılması yatırım planı kapsamına alınmıştır. Yeni binalarımızı daha erişilebilir, daha insan odaklı, daha teknolojik olarak tasarlıyoruz. Burada hem vatandaşlarımızın hem avukatlarımızın hem de özellikle çocuklarımızın, mağdur kadınlarımızın sosyal alanlarının oluşturması için yeni imkanlar sağlıyoruz. Yani burası aynı zamanda bir adliye değil, bir hizmet alanı, bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Bu konuda gerekli olan hassasiyetleri de güdüyoruz. Güçlü adalet sistemi yalnızca hakim ve savcıyla değil, aynı şekilde altyapısının güçlü olmasıyla ayakta durur" dedi.

"Hakim, savcının kalitesini ve fizikli şartları da artırıyoruz"

Adliye binalarının yenilenmesi ve taşınması hakkında konuşan Bakan Gürlek, "Sakarya'da ülke genelinde olduğu gibi olumsuz fiziki şartlarda hizmet gösteren özellikle adliye binalarımızın yenilenmesi, yeni adalet saraylarına taşınması konusunda da büyük hamleler yaptık. Özellikle daha önce adliye binaları kiralıktı ya da fiziki şartları kötüydü. Bu konuda özellikle AK Parti hükümeti döneminde çok önemli adımlar atıldı. Sakarya yeni adliye binası da inşallah 102 bin 916 metrekare kapalı alana sahip olacak. İnşallah aralık ayından iki ay önce teslim edileceğini söyledi. Sakarya'mıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu adliye binası özellikle Sakarya'mızın ihtiyacını giderecek. Sürekli olarak iş yoğunluğu artıyor. Yeni mahkemeler kuruluyor. Hakim, savcı sayısı artıyor. Burada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın, valimizin talebi üzerine yeni bir idari bölge mahkemesi kurulması talebi var. Bu talebi de değerlendireceğiz. Adliye yapmakla kalmıyoruz, aynı zamanda hakim, savcının kalitesini ve fizikli şartları da artırıyoruz. Sakarya'da 2002 yılında il genelinde toplam 77 mahkeme bulunmaktayken, 2026 yılında toplam 164 mahkeme bulunmakta" diye konuştu.

"Durmadan çalışacağız"

Atılan adımların güçlü bir Türkiye vizyonu için olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, "Bugün Türkiye genelinde ve Sakarya'da attığımız her adım, yürüttüğümüz her yatırım güçlü bir Türkiye vizyonu için sahada yapmış olduğumuz çalışmalardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye yüzyılı için güçlü ekonomi, güçlü diplomasi ve güçlü savunmanın yanı sıra elbette olmazsa olmazı güven veren güçlü bir adalet mekanizmasıdır. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak güçlü Türkiye yüzyılı için özellikle adaletin yüzyılı için bu konuda gerekli adımları atmaya hazırız. Bu konuda güven veren adalet, sağlam, vatandaşın kolay erişebileceği adalet için gerekli yasal düzenlemeler varsa da bunları kısa sürede yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye yüzyılı büyük vizyonu doğrultusunda adaleti güçlendirmeye, yargı hizmetlerini hızlandırmaya, özellikle vatandaşımızın uğramış oldukları mağduriyetleri kısa sürede sonuçlandırmaya kararlıyız" şekline konuştu.

Bakan Gürlek daha sonra hakim ve savcılar ile toplantıya geçti. - SAKARYA