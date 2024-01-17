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Adalet Bakanı: Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri - Son Dakika
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Adalet Bakanı: Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine ilişkin, 'Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu' dedi.

Adalet Bakanı: Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri
17.01.2024 - 12:14,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine ilişkin, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu" dedi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine Toplantısı sonrası karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" dedi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmıştı. Mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen

Mahmud'un cezası, adli para cezasına çevrilmişti. Mahmud'un ayrıca 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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