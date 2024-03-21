Adalet Bakanı Tunç'a memleketinde yağmur sürprizi - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç'a memleketinde yağmur sürprizi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Bartın'a gitti ve seçim ofisinin açılışını yağmur altında gerçekleştirdi. Yağmura rağmen konuşmasını sürdüren Bakan Tunç, Kozcağız Beldesi için rekor bir oy oranı hedeflediğini belirtti. Bakan Tunç, AK Parti'nin adalet, hakkaniyet ve mazlumların hakkını savunan bir Türkiye inşa etmeye devam ettiğini vurguladı.

21.03.2024 18:38
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Adalet Bakanı Tunç'a memleketinde yağmur sürprizi

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim çalışmaları çerçevesinde memleketi Bartın'a geldi. Tunç seçim ofisinin açılışını ve konuşmasını yağmur altında gerçekleştirdi.

Bakan Yılmaz Tunç, Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ne gelerek seçim ofisi açılışını gerçekleştirdi. Kozcağız Beldesinde maytaplarla karşılanan Bakan Tunç, konuşmaya başlamadan hemen öncesinde ise sağanak yağışa yakalandıç Yağmura rağmen konuşmasını sürdüren Bakan Tunç, "Sizi fazla ıslatmayalım, beraber ıslanıyoruz şuan. Kozcağızımız için değer tabi ki de. Sizi de bu mübarek Ramazan Günü'nde hasta etmeyelim. Tam yağmura denk geldi. Rağmur berekettir. İnşallah Kozcağızımız için, memleketmiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Konuşmasını kısa tutan Bakan Tunç, Kozcağız beldesi için rekor kıracak bir oy oranı ile kazanma hedefi belirledi. Tunç, "Kozcağız, 31 Mart'a hazır mı? Rekor bir oy alıyor muyuz. Türkiye rekoru kırıyor muyuz? Cumhurbaşkanımız'a, 'Kozcağız rekor kırdı, sizi Kozcağız'a bekliyoruz' dememe müsade eder misiniz? Kozcağız, Türkiye rekoru kırar mı? Hazır mı" diye konuştu.,

Alandakilerden beklediği cevabı alamayan Bakan Tunç, bu kez ise 'Yağmurdan sesiniz az çıkıyor. Ama kararlıyız inşallah" diyerek programa katılanları gülümsetti.

Bakan Tunç konuşmasının devamında ise, 'AK Parti iktidarların yaptığı hizmetlerden hatırlatmalar yaparak, 'Türkiye'yi dünyada adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını savunan, Filistinli mazlumu savunan, dünyanın neresinde zor durumda kalan varsa imdadına koşan, güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam ediyoruz. Bunu sizlerin desteği ile yapıyoruz" diye konuştu.

Akabinde Bakan Tunç ve beraberindekiler, önce seçim ofisini gezdi. Bakan Tunç ve beraberindekiler, belde esnafını gezdi.

Kaynak: İHA

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