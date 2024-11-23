Adalet Bakanı Tunç AK Parti Kepez 6. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Siyasi partilerdeki genel başkanlıkları bitti, hala aynı hakaretlerine devam ediyorlar. Bir yere varabileceklerini düşünüyorlar. Milletimiz hakaret siyasetine siyasi hayatı boyunca hep 'hayır' dedi hala akıllanmadığını görüyoruz." dedi.

Tunç, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kepez 6. Olağan Genel Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türkiye'de turizmin ve tarımın başkenti, medeniyetlere beşiklik etmiş tarih şehri olduğunu söyledi.

Antalya'yı Antalya yapanın AK Parti belediyeciliği olduğunu ifade eden Tunç, Antalya'ya güzel eserler bıraktıklarını dile getirdi.

AK Parti'nin yaptığı eserleri yaşatamayan, koruyamayanların Antalya'da iş başında olduğunu, bu geçici süreci yaşadıklarını kaydeden Tunç, Kepez ve Antalya'da yeniden kazanarak yollarına devam edeceklerine inandığını belirtti.

AK Parti'nin bir millet hareketi, bir davanın adı olduğunu vurgulayan Tunç, AK Parti'yi milletin kurduğunu, eser siyaseti yürüttüğü için 22 yıldan bu yana iktidarda olduğunu kaydetti.

Dünya siyaset tarihinde bu kadar çok seçim ve referandum kazanan başka siyasi liderin olmadığına işaret eden Tunç, vesayetçi anlayışla mücadele ettiklerini, Cumhuriyet mitingleri, kapatma davaları, Gezi olayları, darbe girişimleri ve terör olaylarıyla AK Parti'nin önünün kesilmeye çalışıldığını anlattı.

"Mevzuatımızın tamamını yeniledik"

Hastaneler, üniversiteler, barajlar, tüneller yaparak savunma sanayindeki yerlilik oranını artırarak ülkenin kalkınması için uğraşırken bir yandan da adalet ve demokrasi için çalıştıklarını anlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için büyük reformlar yaptık. Mevzuatımızın tamamını yeniledik. Anayasa'mızda hukuk devleti ilkesini güçlendiren değişikliklere imza attık. Demokratik, sivil ve katılımcı yeni bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı'na başlamak istiyoruz. TBMM'de gerçekleştirilecek bir uzlaşma ile bunu başarabilirsek milletimize olan borcumuzu ödemiş olacağız. Ülkemizin daha yüksek standartlı demokrasiye kavuşmasının yolunu açmış olacağız."

Sağlıktan sosyal politikalara, adaletten güvenliğe ve kültüre varıncaya kadar milleti güçlendirmek için çalıştıklarını aktaran Tunç, Türkiye'nin, bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin huzurlu bir geleceğe kavuşması için terörle sonuna kadar mücadele ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin güneyinde terör devleti kurulmasına engel olduklarını, Azerbaycan'daki Ermeni işgaline son verdiklerini dile getiren Tunç, Rusya- Ukrayna savaşında dünyanın takdir ettiği bir arabuluculuk görevi üstlendiklerini dile getirdi.

Tunç, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek için de çalıştıklarını belirterek, "Ekonomimizi o güçlü konumuna getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu kongrelerden sonra AK Parti yeni bir heyecan kazanacak ve 2028'de milletimiz yine Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti diyecek." ifadelerini kullandı.

"Maalesef ders alan yok"

Milletin AK Parti'yi 22 yıldan bu yana eser siyaseti yaptığı için iktidarda tuttuğunun altını çizen Tunç, şöyle devam etti:

"Eser siyaseti yapanlara hakaret edenler o hakaretlerle bir yere gelebileceklerini düşündüler. Cumhurbaşkanı'mıza kötü söz söylemekle geçti siyasi kariyerleri. Bir türlü akıllanmadılar. Siyasi partilerdeki genel başkanlıkları bitti, hala aynı hakaretlerine devam ediyorlar. Bir yere varabileceklerini düşünüyorlar. Milletimiz hakaret siyasetine siyasi hayatı boyunca hep 'hayır' dedi hala akıllanmadığını görüyoruz. Bugünün genel başkanlarına sesleniyorum. Siz de onun gibi hakaret siyaseti yaparsanız, bu ülkenin liderine her konuşmasında hakaret ederseniz hiçbir yere gelemeden siyasi hayatınız sona erer. Birileri çıkmış 'Adalet Bakanı olarak yargıyla mı tehdit ediyorsunuz?' diyor. Ben de 'Milletimiz bunlara fırsat vermez.' diyorum. 'Milletimiz eser siyasetine evet der hakaret ve karalama siyasetine hayır der. Akıllanın' diyoruz. Maalesef ders alan yok. AK Parti'nin farkı bu. Temiz ve ismi gibi ak siyaset yapıyor. Adaletten ayrılmadan kalkınma yolunda Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden yapmak için mücadele ediyoruz."

Kongreye ayrıca AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyeleri Menderes Türel ve Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.