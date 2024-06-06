Politika

Adalet Bakanı Tunç: "Bugünkü noterlik mesleğinin Batı'ya İslam Hukuku'ndan geçtiğini söyleyebiliriz"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugünkü noterlik mesleğinin Batı'ya İslam Hukuku'ndan geçtiğini söyleyebiliriz" dedi.

Türkiye Noterler Birliği, 53. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Ankara'da düzenlenen kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Kongre öncesi konuşan Yılmaz Tunç, " Medeniyetimizin tesis edilmesinde hukuk sisteminden sonra belki de en önemli adım yazının keşfedilmesi. İnsanlık yazıyla bilgi ve tecrübelerinin yanında hukuk kurallarını da toplumda yaygınlaştırmış ve gelecek şartlara karar verilmiştir. Aynı zamanda yazının kullanılmasıyla da insanlar arasındaki hukuki ve ticari gelişmeler kayıt altına alınmıştır. Tarih boyunca hukuki ilişkilerin kaydedilmesinde kullanılan yazı insanlar arasında uyuşmazlıkların çıkmasını ve önlemesinin yanında ihtilaf çıktıktan sonra haklı olan tarafın tespitinde önemli bir kaynak olmuştur. Ancak herkesin okuma yazma bilmemesi ve yazılı belgelerinde taklit ve tahrif edilebilme ihtimallerine karşı yazılı belgelerin korunması ihtiyacını doğurmuştur. Bu belgelerin korunması ve sözleşmelerin yerine getirilmesi kamu düzenin doğrudan ilgilendirdiği için devletler de bu alana müdahil olmak zorunda kalmışlardır. ve böylece noterlik mesleği ortaya çıkmıştır" dedi.

"Bugünkü noterlik mesleğinin Batı'ya İslam hukukundan geçtiğini söyleyebiliriz"

İslam hukukunda noterlik mesleğine büyük bir önem verildiğini belirten Yılmaz, "Bugünkü noterlik mesleğini Batıya İslam hukukundan geçtiğini söyleyebiliriz Bu bağlamda noterlik müessesi Kuran-ı Kerim'de bir borcun adil bir katip tarafından şahit huzurunda yazılmasının emredilmesiyle başlamıştır. ve bu işlemi yapana katib-i adil denilmiştir. İslam hukukunda noterlik mesleğine büyük bir önem verilmiştir. Noterlerin adil güvenilir ve kusurdan uzak kimselerin olması gerektiği belirtilmiştir" diye konuştu.

Noterlerin sunduğu hizmetler sadece bireyler için değil aynı zamanda ticaret dünyası içinde büyük önem taşıdığının altını çizen Yılmaz, iş dünyasında yapılan pek çok anlaşmanın ve işlemlerin noterlerin onayı ve kaydıyla güvence altına alındığını dile getirdi.

Noterlik kurumunun temel özelliklerinin tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve güvenirlik olduğunu kaydeden Yılmaz, bu özelliklerin noterlerin hiçbir tarafın çıkarını gözetmeden sadece yasaların kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda hareket etmelerini sağladığını vurguladı.

Taşınmaz satış sözleşmesi uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Yılmaz "Bazı uygulamadan kaynaklanan bazı eksiklikler sıkıntılar var. Bunu daha işler hale getirebileceğimiz konusunda kafa yormak lazım. Taşınmaz satış sözleşmelerin de noterlerde yapılmasına imkan tanıyan kanunu düzenleme gerçekleştirmişti. Tabi uygulamada ki eksiklikleri de hep beraber ve sizle konuşarak neler yapılması gerektiğini kararlaştırarak eğer yasayla ilgili bir düzenleme gerekirse milletvekillerimizin takdirlerine sunmak gerekir" dedi.

Türk Dünyası Noterler Birliği Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının çok önemli olduğunun altını çizen Yılmaz "Kardeş ülkelerin noterler birliği başkanları Ankara'ya geldiler. Bu saye de kardeş ülkelerimizin 5 üye 2 gözlemci ülkemizi ziyaret ettiler. Bu zapt Türk devlerindeki vatandaşların noterlik işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki denkliğin sağlanması açısından çok önemli bir zapttı. Türk Devletleri Teşkilatı olarak, sadece Noterler Birliği değil birçok alanda Savcılar Birliği ve Yüksek Hakimler Kurulu Birliği gibi alanlarda birlikte oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.