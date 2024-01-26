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Adalet Bakanı Tunç: İsrail, Uluslararası Adalet Divanının kararına uymalı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç: İsrail, Uluslararası Adalet Divanının kararına uymalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermesi gerektiğini belirtti. Tunç, Filistin'de yaşanan kan dökülmesinin durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi için tedbir kararının uygulanması ve uluslararası mekanizmanın harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç: İsrail, Uluslararası Adalet Divanının kararına uymalı
26.01.2024 - 16:12,
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "İsrail Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail hakkında BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararı vermesini, Filistin'de akan kanın durdurulmasını ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu belirtti.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir.

7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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