Tunç: İktidarın Sırrı Milletin Sesine Kulak Vermek - Son Dakika
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Politika

Tunç: İktidarın Sırrı Milletin Sesine Kulak Vermek

Tunç: İktidarın Sırrı Milletin Sesine Kulak Vermek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında milletin hissiyatına tercüman olduğunu belirterek, muhalefetin karalama siyaseti nedeniyle halktan destek bulamadığını ifade etti. Ayrıca, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, çift haneli enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme hedeflerini açıkladı.

27.09.2024 23:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "22 yıldan bu yana milletimizin AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan, Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmemesinin sebebi, her iktidarda milletinin sesine kulak vermesindendir, hep milletinin hissiyatına tercüman olmasındandır." dedi.

Bakan Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "STK, Teşkilat ve Basın Buluşması"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin siyasi bir mühendislikle değil, milletin kurduğu bir parti olduğunu söyledi.

Partinin 22 yıldır tek başına iktidar olduğunu hatırlatan Tunç, şöyle konuştu:

"Dünya siyaset tarihinde görülmüş bir şey değil. Yüzde 85 katılım olacak, serbest seçim olacak ve bu lider 22 yıldan bu yana iktidarda duracak. Bizim tarihimizde, demokrasi tarihimizde de görülmüş bir şey değil. En uzun süre Başbakanlık yapan ve halkın seçtiği en uzun süre Cumhurbaşkanlığı yapan bir olarak tarihe geçen bir liderimiz var. 22 yıldan bu yana milletimizin AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan, Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmemesinin sebebi, her iktidarda milletinin sesine kulak vermesindendir, hep milletinin hissiyatına tercüman olmasındandır, milleti gibi düşünmesindendir. Milletin düşündüklerini icraata dönüştürmesindendir. Bizim başarımızın gerçek sebebi budur. İşte bunu muhalefet bir anlayabilirse, maalesef anlayamıyor. Onların siyaset tarzı sürekli karalama, engel olma. Maalesef yapıcı bir siyaset yapmadıkları için 22 yıldan bu yana sadece karalama siyaseti üzerine bir politika yürüttükleri için muhalefet de halktan destek bulmuyor."

"Bir toplum sözleşmesini yapmak mecburiyetimiz var"

Tunç, istikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, aynı heyecanla yola devam edeceklerini dile getirdi.

Ülkede sadece fiziki kalkınmaya değil, demokratik kalkınmaya da önem verdiklerini anlatan Tunç, gerçekleşen reformlardan bahsederek, temel hakların genişletildiğini vurguladı.

Hayata geçirilen reformları yeterli görmediklerini söyleyen Tunç, "Biz bu ülkeyi demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşturmak durumundayız. Bir toplum sözleşmesini yapmak mecburiyetimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimizin uzlaşmaya yanaşması durumunda, o uzlaşmaya destek verenler, millet meclisinde itibar kazanacaktır. Ama o uzlaşmaya destek vermeyenler, anlaşmaya yanaşmayanlar, yine milletimizden ikaz yiyeceklerdir. İşte o nedenle sağduyuya ihtiyacımız var. Hep beraber, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, ortak faydalarımız çok. Bu ortak faydalarımızı bir araya getirerek demokratik, katılımcı, temel hak özgürlükleri daha da tahkim eden, demokratik hukuk devleti niteliğini daha da güçlendiren, milli iradeyi esas alan yeni bir anayasayı inşallah yaparak milletimize olan borcumuzu da ödeyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan savaşlara dikkati çeken Tunç, gelişmelerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Çift haneye çıkan enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz"

Tunç, "Şimdi toparlanma zamanı. Bir ekonomi programımız var. Çift haneye çıkan enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz. 2001'de 2002'de nasıl düşürmüşsek, daha büyük bir enkaz nasıl devralmışsak, nasıl kasayı, tekrar milletin parasını milletimize hizmet olarak akıtmışsak, aynı şekilde bunu başaracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz. Yine istikrarlı bir şekilde yatırımlarımıza devam edeceğiz." diye konuşu.

Programa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, AK Parti teşkilat mensupları ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA

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