Adalet Bakanı Tunç: Rüşvet İddialarına İlişkin Soruşturmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: Rüşvet İddialarına İlişkin Soruşturmalar Devam Ediyor

05.07.2025 16:29
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına yönelik adli soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. Bakan Tunç, yargının bağımsızlığına vurgu yaparak, yargı sürecine müdahale eden beyanların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturmalar, hukuk gerekleri ruhsatı ve tamamen yasal olarak dağıtılmaları sürdürülmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden açıklama yaptı. Tunç açıklamasında, "Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli soruşturmalar, hukuk gerekleri ruhsatı ve tamamen yasal olarak dağıtılmaları sürdürülmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi kaldı; "Bir suçun işlendiği izlenimini veren bir durum ortaya çıktığında, Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve kamu olayının açılıp açılmayacağına karar vermek üzere soruşturma soruşturmaya başlanmasıyla gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verdi.

Kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde kayıtsız kalınamayacağını ifade eden Bakan Tunç şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyet Başsavcılığının ortaya çıkardığı deliller ve iddialara karşı, şüpheli konumdaki kişilerin savunma haklarının güvencesi altındadır. Hiç kimse hukuk ve kanunların önünde duramaz. Kamu görevini yürütenler dahil herkes, maliye denetimine tabidir. Soruşturma aşamasında sürdürülen adli işlemler "siyasi", "taraflı" ya da "kasıtlı" göstermek; Doğrudan yargının kişilerine ve bağımsızlığına zarar veren, yargıyı yıpratma amacı taşıyan sorumluluksuz ithamlardır. Dosyaların özellikleri bilmeden yapılan "ortada suç yoktur" ya da "kesin suç işlenmiştir" kurallı takip cezaları, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlar niteliğindedir. Özellikle bazı çevrelerce yargı mensuplarını hedef alan kara propagandalar; adli işlemlere ve hukuk güvenliğine zarar verir. Adli soruşturmaları saygısız ve hadsiz bir üslupla Sayın Cumhurbaşkanımızla saklamama cüreti göstererek mesnetsiz ve seviyeleriz ithamlarda bulunanlar, aslında doğrudan yargıya, hukuka ve anayasal düzene saldırmaktadır. Soruşturmayı yürüten bağımsız adli makamlara yönelik hakaret ve tehdit içeren açıklamalar; Açıkça adalete baskı kurma, adaletin tecellisini engelleme ve kamuoyunu yanıltma girişimidir. Bu tür saldırgan ve sorumsuz beyanlar, asla kabul edilemez. Yargı süreci devam ederken, hiç kimse kendisini hakim-savcı yerine getirerek hüküm verme hadsizliğinde bulunamaz. Hukuka saygısı olan herkesin yapması gereken; yargının vereceği kararın duracağı, hukuki sürenin sona ereceği ve adil yargılamaya gölge düşürecek tutumlardan uzaklıktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Adıyaman, Manavgat, Politika, 3-sayfa, Antalya, Adana, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: Rüşvet İddialarına İlişkin Soruşturmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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