Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Tunç\'tan yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binasının temel atma törenine katıldı. Tunç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak yeni, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, deprem bölgesinde yapılacak yatırımlar ve yargı alanında yapılan reformlar hakkında bilgi verdi.

23.08.2024 22:36
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Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması

Bakan Tunç, Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binasının temel atma törenine katıldı

ŞANLIURFA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet sarayı ek hizmet binası temel atma töreninde, " Türkiye'nin tamamen vesayetçi ruhtan arındırmaya çalıştığımız ancak hala maddeler arasındaki yeknesaklığın bozulması nedeniyle bir takım tartışmalara neden olan darbe anayasasından kurtularak yeni, demokratik, sivil, katılımcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, bireyin haklarını net bir şekilde ortaya koyan, devletin görevlerini net bir şekilde belirleyen demokratik bir anayasaya kavuşmamız önemli" dedi.

Şanlıurfa Adalet Sarayı ek hizmet binası temel atma töreni düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Milletvekilleri Abdulkadir Emin Önen, İbrahim Eyyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden Şanlıurfa'nın da etkilendiğini hatırlatarak, "Deprem anından itibaren devletimizin tüm kurumları teyakkuza geçti, arama kurtarma çalışmaları ve sonrasında da yaraların sarılması, hasarların giderilmesiyle ilgili büyük bir mücadele başlattık. Bu mücadeleye taviz vermeden devam ediyoruz. Kabinemizin birinci önceliği deprem bölgesini biran önce ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına yerleştirmek ve hasar gören kamu binalarını da bir an önce hizmete sunmak. Bunun çabası içerisindeyiz" dedi.

Yatırımlar hakkında bilgi veren Tunç, deprem bölgesinde 24 adalet hizmet binası, 14 ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik binası ile 39 ayrı yerde 2 bin 304 adliye konutunun 2024 yatırım programına aldıklarını ve bunların bir kısmının yapımına başladıklarını söyledi.

Yeni Anayasa ile ilgili çalışmalar sürüyor

Yargı alanında büyük reformlara imza attıklarını kaydeden Tunç, "Milletimizin onayıyla Anayasa'mızda yaptığımız kısmi değişikliklerle de olsa Anayasa'nın vesayetçi ruhunu ortadan kaldırmaya yönelik önemli reformları milletimizin isteğiyle hayata geçirdik. Anayasa'mızda temel hak ve özgürlükleri güçlendiren, kadın ve çocuk haklarıyla ilgili, şehitlerimizin, gazilerimizin haklarıyla ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Özgürlükleri kısıtlayan bütün uygulamaları kaldırdık. Milletimizin onayıyla ülkemizin demokrasi standartlarını daha da yükselttik. Bununla yetinmiyoruz, Türkiye yüzyılının başlangıcında ikinci yüzyıla başlarken Türkiye'nin tamamen vesayetçi ruhtan arındırmaya çalıştığımız ancak hala maddeler arasındaki yeknesaklığın bozulması nedeniyle bir takım tartışmalara neden olan darbe anayasasından kurtularak yeni, demokratik, sivil, katılımcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, bireyin haklarını net bir şekilde ortaya koyan, devletin görevlerini net bir şekilde belirleyen demokratik bir anayasaya kavuşmamız önemli. Bu milletimize olan borcumuz bizim. İnşallah bu büyük reformu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda TBMM'de siyasi partilerimizin uzlaşmasıyla bu gerçekleşir. Bütün temennimiz bu ve ülkemiz demokratik yeni sivil bir anayasaya kavuşur ve Türkiye yüzyılının başlangıcında milletimizin başlangıcında milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması - Son Dakika

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