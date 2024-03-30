Adalet Bakanı Tunç'tan Yerel Seçim mesajı
ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart Yerel Seçimleri sosyal medya hesabından video mesaj paylaşımı yaparak seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından video mesaj paylaşımı yaptı. Adalet Bakanı Tunç, seçimlerin milli iradenin tecellisi olduğunu ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, "Yarın 31 Mart, Türkiye'de yerel seçimleri gerçekleştiriyoruz. Seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için, adaylarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimler demokrasinin şölenidir. Milli iradenin tecelli ettiği anlamlı günlerdir. Seçimlere katılan büyükşehir belediye başkan adaylarımız, il belediye başkan adaylarımız, ilçe belediye ve belde başkan adaylarımız ve bunun yanı sıra il genel meclis ve belediye meclis üyesi adaylarımız ve muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Ülkemizde seçimlerin yönetim ve gözetimi yargı denetimi altında yapılıyor. En şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen seçimlerimiz dünyaya örnek oluyor" ifadelerine yer verdi.
Seçimlerde görevli olan memurlara başarılar dileyen Bakan Tunç, "Dolayısıyla seçimlerde görev yapan yargı teşkilatımıza, seçim kurulu, başkan ve seçim kurulunda görevli olan müdür ve memurlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yine sandık kurulunda görev yapan, sandık kurulu üyelerine, tüm siyasi partilerin temsilcilerine, müşahitlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Onların yönetim ve gözetiminde ülkemizdeki seçimler bugüne kadar olduğu gibi yarın da şeffaf bir şekilde, başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine yürekten inanıyorum. Bu cennet vatanımız yerel seçimleri başarılı bir şekilde atlatacak ve Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, huzur içerisinde, kırgınlıkların olmadığı bir seçim sürecini ülkemiz ve milletimiz için tekrar diliyorum" dedi.
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