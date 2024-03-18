Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Seçim sonrası Meclisimizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tunç, hukuk devletlerinde basının dördüncü kuvvet olduğunu, kamunun denetimi ve doğru bilgilendirme için basının önemli bir görevi ifa ettiğini vurguladı. Basın kuruluşlarının başta 15 Temmuz darbe girişiminde olmak üzere demokrasinin yanında durduğunu belirten Tunç, "Basının demokrasinin yaşatılması, hukuk devletinin güçlendirilmesi anlamında görevi yadsınamaz" diye konuştu.

Tunç, adaletin tecellisinin hukuk devletinde mümkün olduğunu, bunun için de yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini ifade ederek, buna ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi anlamında çok önemli reformlara imza atıldığına değindi. 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"9. Yargı Paketimizin hazırlıkları devam ediyor. Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili, cezasızlık algısıyla ilgili bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Meclis açıldığında, seçim sonrası Meclisimizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız."

"Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunun açık göstergesidir"

Anayasa'da yapılan değişikliklerin darbeci, vesayetçi ruhu tam anlamıyla ortadan kaldırmadığını dile getiren Tunç, "Bu değişiklikler yeknesaklığı bozdu. Bu bozukluk devletin kurumları, yargı kurumları arasında görüş farklılıklarına, bazı olaylarda farklı sonuçlara varmalarına neden olabiliyor. O nedenle yeknesaklığın ortadan kaldırılması, hem darbeci ve vesayetçi ruhun tamamen terk edilmiş olması ve Anayasamızın darbeciler tarafından yazılmış olması bile yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunun açık göstergesidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA