Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük\'ü ziyaret etti

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valiliği'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Tunç, Karabük'ün tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekerek, şehrin gelişimi için yapılan yatırımları değerlendirdi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret eden Bakan Yılmaz Tunç, "Karabük, birbirinden güzel ilçeleriyle çok önemli bir şehrimiz. Bugün Karabük'te Valimizi ziyaret ettik. Milletvekillerimizle ve ilimiz yöneticileriyle birlikte Karabük'teki çalışmaları gözden geçirdik. Bakanlığımıza ilişkin bazı çalışmaları da istişare ettik. Yapılan çalışmaları yeniden değerlendirdik" dedi.

Tunç, ziyaretin ardından Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetin'i ziyaret edeceklerini belirtti. "Karabük'te Özkan Çetinkaya, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçildi. Türkiye'nin de il belediyeleri arasında en genç belediye başkanlarından biri olarak Karabüklü hemşerilerimizin takdirini kazandı. Başkanımıza projelerini gerçekleştirme noktasında desteklerimizi de yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Karabük'teki yetersiz ve eski adalet binasının yerine yeni bir adalet sarayı yapılacağını açıkladı. "Karabük'te adalet sarayımız yetersiz ve eski bir bina. Yeni bir binaya ihtiyacımız var. Arsa çalışmaları tamamlandı ve proje çalışmalarına başladık. 13 Haziran 2024 tarihinde proje sözleşmesini imzaladık. 2025 yılının inşaat yatırım programına alınması konusundaki takiplerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Yeni adalet binasının Hürriyet Mahallesi'nde eski Devlet Demiryolları arazisinde inşa edileceğini ve 27 bin 567 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti. Ayrıca, Eskipazar'da İçişleri Bakanlığı ile ortak bir proje yürütüldüğünü ve adliyeye bin metrekarelik yer tahsis edileceğini söyledi.

Tunç, Karabük'te yargı süreçlerinin hızlandırılması için yeni mahkemeler kurulduğunu belirtti. "Karabük'te bir aile mahkemesi, bir sulh ceza mahkemesi, bir sulh hukuk mahkemesi ve bir ağır ceza mahkemesi kurduk. Safranbolu'da ise bir asliye hukuk mahkemesi kurarak yargının hızlandırılmasını sağladık. Ayrıca, personel ihtiyacını karşılamak için gerekli atamaları gerçekleştirdik" dedi.

Tunç, Karabük ziyaretinin ardından Bartın'a geçerek Bartın Barosu'nun hizmet binasının açılışını gerçekleştireceklerini ve Bartınlı hemşerilerle buluşacaklarını belirtti. "Bartın'da Bartın Barosu'nun hizmet binasının açılışını gerçekleştireceğiz ve Bartınlı hemşerilerimizle buluştuktan sonra Ankara'ya döneceğiz" dedi. - KARABÜK