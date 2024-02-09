Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya\'da depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da bazı ziyaretlerde bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tunç, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tunç, Vali Yazıcı'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Tunç daha sonra 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden mübaşir Hasan Karaca'nın eşi Döndü Karaca'yı Zaviye Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti, aileye başsağlığı diledi.
Bakan Tunç, ayrıca Büyükşehir Belediyesince 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan belediyenin iştiraklerinden Esenlik Şirketi'nin marketinin de açılışını gerçekleştirdi.
Tunç, buradaki konuşmasında, Battalgazi'nin diyarı, kayısının başkenti Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde büyük bir acı yaşadığını söyledi.
Depremin yıl dönümünü yaşadıklarını aktaran Tunç, geçen bir sene boyunca depremin yaralarını sarmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle şehirleri yeniden inşa ve ihya etmek üzere çalışma yaptığını ifade etti.
Malatya Adalet Sarayı'nın temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tunç, "Malatya Adalet Sarayımızın Malatya'mızın yargı hizmetlerini en kaliteli bir şekilde alabilmesi için vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden etkin, adil bir şekilde yararlanabilmesi için kısa sürede yapımını tamamlayacağız." dedi.
Tunç, Malatya'da Büyükşehir Belediyesinin ve hükümetin çok önemli çalışmaları, hizmetleri olduğunu kaydetti.
Bakan Tunç, kentte depremin yaralarını da süratle sarmanın gayreti içerisinde olacaklarını dile getirerek, "Malatya'mızda da 1250 civarında vatandaşımızı depremde kaybetmiştik. 11 vilayetimizde depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabb'im bir daha böyle acılar ülkemize, milletimize yaşatmasın." diye konuştu.
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