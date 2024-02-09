Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya\'da depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da bazı ziyaretlerde bulundu.

09.02.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tunç, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tunç, Vali Yazıcı'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Tunç daha sonra 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden mübaşir Hasan Karaca'nın eşi Döndü Karaca'yı Zaviye Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti, aileye başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, ayrıca Büyükşehir Belediyesince 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan belediyenin iştiraklerinden Esenlik Şirketi'nin marketinin de açılışını gerçekleştirdi.

Tunç, buradaki konuşmasında, Battalgazi'nin diyarı, kayısının başkenti Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde büyük bir acı yaşadığını söyledi.

Depremin yıl dönümünü yaşadıklarını aktaran Tunç, geçen bir sene boyunca depremin yaralarını sarmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle şehirleri yeniden inşa ve ihya etmek üzere çalışma yaptığını ifade etti.

Malatya Adalet Sarayı'nın temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tunç, "Malatya Adalet Sarayımızın Malatya'mızın yargı hizmetlerini en kaliteli bir şekilde alabilmesi için vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden etkin, adil bir şekilde yararlanabilmesi için kısa sürede yapımını tamamlayacağız." dedi.

Tunç, Malatya'da Büyükşehir Belediyesinin ve hükümetin çok önemli çalışmaları, hizmetleri olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, kentte depremin yaralarını da süratle sarmanın gayreti içerisinde olacaklarını dile getirerek, "Malatya'mızda da 1250 civarında vatandaşımızı depremde kaybetmiştik. 11 vilayetimizde depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabb'im bir daha böyle acılar ülkemize, milletimize yaşatmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Malatya Valiliği, Hasan Karaca, Yılmaz Tunç, Malatya, Doğal Afetler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:55:46. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement