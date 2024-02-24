Adalet Bakanı Tunç'tan ''Eros'' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan ''Eros'' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.

24.02.2024 23:53  Güncelleme: 00:15
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İstanbul'da Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor." dedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Eros' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi

BAKAN TUNÇ'TAN "EROS DAVASI" AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yımaz Tunç, tv100 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen kararla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Eros' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

"VİDEOYU SONUNA KADAR İZLEYEMEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayı yakından takip ettiğini belirten Bakan Tunç şunları söyledi: "Kedi Eros'la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim. Peşinden koşarken kapattım. Burada kişi 1 ay tutuklu kalmış sonrasında hüküm verilmiş bu hükümde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BENİ ARADI"

Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti, itiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessesi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor."

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Eros' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi

NE OLMUŞTU?

Başakşehir'deki bir sitede 1 Ocak'ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Eros' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi

KARAR KALDIRILDI

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetmişti.

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Eros' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi

"DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir" demişti.

Adalet Bakanı Tunç\'tan \'\'Eros\'\' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp \'Nasıl olur böyle bir şey?\' dedi

Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz Tunç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç'tan ''Eros'' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Arslan: Sayın cumhurbaşkanı kendi görevini yapsın hukuka yargıya karışmasın, halkın düşüncesi ve beklentisi ise, umarım eşi benzeri görülmemiş cezaya çarptırılır, yargıya güveniyoruz. 23 677 Yanıtla
  • Samur Birsen: hepimiz hayvanlarla ilgili kim ne hedef gösteriyor ne oluyor gayet farkındayız ama seçim var ve müthiş kamuoyu oluştu herhalde ikincide gereği yapılacak ilk kararı veren hakim izne çıkmıştı 28 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç'tan ''Eros'' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi - Son Dakika
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