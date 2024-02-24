Adalet Bakanı Tunç\'tan \'\'Eros\'\' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp \'Nasıl olur böyle bir şey?\' dedi

Politika

İstanbul'da Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN "EROS DAVASI" AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yımaz Tunç, tv100 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen kararla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

"VİDEOYU SONUNA KADAR İZLEYEMEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayı yakından takip ettiğini belirten Bakan Tunç şunları söyledi: "Kedi Eros'la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim. Peşinden koşarken kapattım. Burada kişi 1 ay tutuklu kalmış sonrasında hüküm verilmiş bu hükümde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BENİ ARADI"

Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti, itiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessesi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor."