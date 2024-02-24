Adalet Bakanı Tunç\'tan \'\'Eros\'\' davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp \'Nasıl olur böyle bir şey?\' dedi

İstanbul'da Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor." dedi.
Adalet Bakanı Yımaz Tunç, tv100 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen kararla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayı yakından takip ettiğini belirten Bakan Tunç şunları söyledi: "Kedi Eros'la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim. Peşinden koşarken kapattım. Burada kişi 1 ay tutuklu kalmış sonrasında hüküm verilmiş bu hükümde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş.
Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti, itiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessesi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor."
Başakşehir'deki bir sitede 1 Ocak'ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.
Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir" demişti.
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