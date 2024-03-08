Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Torbalı Adliyesi\'nin ihtiyacını karşılayacak yeni bir bina konusunu çözeceklerini söyledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Torbalı ilçesinin nüfusunun her geçen gün arttığını belirterek, Torbalı Adliyesi'nin ihtiyacını karşılayacak yeni bir bina konusunu çözeceklerini söyledi.
Bakan Tunç, İzmir programı kapsamında Torbalı Adliyesi'ni ziyaret ederek, yargı mensuplarıyla görüştü.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Tunç, Torbalı'da adliye binasının 2010 yılında hizmete girdiğini ifade etti.
Tunç, ilçede yeni fabrikaların açılmasının iş davalarını yoğunlaştırdığını, nüfusun artmasıyla yargı uyuşmazlıklarının da çeşitlendiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla yeni mahkemelerin kurulmasına ihtiyaç oluyor. Yeni mahkemelerin kurulmasıyla ilgili çalışmamızı inşallah devam ettireceğiz. Bir de tabii fiziki mekan ihtiyacımız var. Bu anlamda da adliyemizin hemen yanında kabası bitmiş bir bina var. Bu binayı kiralamayla ilgili bir çalışma olabilir mi diye bir bakıyoruz. İnşallah Torbalı Adliyesi'nin de ihtiyacını karşılayacak yeni bir bina konusunu çözeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilçede geçmişte "gerçek belediyeciliğin" uygulandığını kaydederek, Cumhur İttifakı'nın Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar'ın seçilmesiyle hizmetin tekrar başlamasını arzu ettiklerini söyledi.
Şehircilik, altyapı gibi tüm projelere hükümet olarak kendilerinin de destek vereceğini dile getiren Tunç, "Adalet Bakanlığına düşen kısım da adliyeyle ilgili kısım. Onu da sonuna kadar burada takip edeceğiz." dedi.
Bakan Tunç'a ziyaretinde İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ile Torbalı Belediye Başkan adayı Çağlar da eşlik etti.
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