Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin yanındadır - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin yanındadır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını eleştirerek Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin masumların ve Filistinli kardeşlerinin yanında yer aldığını vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım gönderen ülke olduğu ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

09.04.2024 00:24
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin yanındadır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İsrail'i eleştirdi. Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, "İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlığın gözü önünde uluslararası hukuku ayaklar altına almakta, savaş suçu işlemektedir. Sivillerin üzerine bombalar yağdırarak soykırım yapmaktadır. İsrail'in hain saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 33 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hayatını kaybederken 76 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı" ifadelerine yer verdi.

"Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, masumların ve Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaktadır"

Türkiye'nin, Filistinlilerin yanında yer aldığını belirten Bakan Tunç, "Uluslararası sistem, sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, işgalci İsrail'in katliamlarına sessiz kalırken ve zalimlerin yanında saf tutarken; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, masumların ve Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız nerede olursa olsun her platformda 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek yaşananlara karşı tüm dünyanın kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulamıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım gönderen ülke olduğu vurgulanarak, "Gazze'de ateşkes önerileri ve insani yardım önergeleri reddedilirken, Türkiye Filistinli kardeşlerine yardım göndermek için mücadele etmiştir. Türkiye, Gazze şeridine en çok yardım gönderen birinci ülke olmuştur. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Daima mazlumun ve mağdurun yanında yer alacak, dünyada barışı, huzuru ve adaleti savunacağız" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin yanındadır - Son Dakika

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